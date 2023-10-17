(الأغذية العالمي) يطالب بإمكانية الوصول المستمر لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 17 - 10 (كونا) -– أطلق برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء نداء لتمكينه بشكل متواصل من إدخال مساعداته الإنسانية المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان أنه جدد اليوم دعوته من أجل الوصول المستمر للمساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يحتاج بشدة مئات الآلاف من الأشخاص الفارين من العنف إلى الغذاء والمياه والإمدادات الطبية في حين تتوافد الإمدادات الإنسانية على الحدود المصرية مع غزة.
وأشار البيان إلى أن البرنامج لديه "مخزونات غذائية تكفي لتلبية احتياجات 244 ألف شخص موجودة بالقرب من الحدود مع غزة كما أن المزيد من الإمدادات الغذائية في طريقها إلى شمال شرق مصر حيث يجري إنشاء مركز لوجستي للمساعدات".
وقال إن "من الضروري أن يحصل برنامج الأغذية العالمي على إذن لجلب هذا الغذاء إلى غزة لتوزيعه على الفور وليس لمجرد مرة واحدة فحسب فنحن بحاجة إلى الوصول الدائم نظرا للوضع الكارثي في القطاع بينما توشك مخزوناتنا داخل غزة على النفاد".
وأضاف أننا "لم نشهد شيئا كهذا من قبل فكل يوم يمر يسقط المزيد والمزيد من الناس في براثن الجوع الشديد في غزة" بينما "تعمل فرقنا على مدار الساعة لتوزيع الطعام وضمان استمرار عمل نظام القسائم الإلكترونية".
وشدد على أن "الأمر المفجع هو أن مئات الأشخاص يصطفون لساعات كل يوم للحصول على حصص الخبز في المخابز في جميع أنحاء غزة في حين أن الطعام موجود هناك جاهز للتوزيع فورا خلف الحدود" على معبر رفح. (النهاية)
م ن / م م ج
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