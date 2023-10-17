Tuesday, 17 October 2023 11:34 GMT

(الأغذية العالمي) يطالب بإمكانية الوصول المستمر لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في غزة

10/17/2023 2:34:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 17 - 10 (كونا) -– أطلق برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء نداء لتمكينه بشكل متواصل من إدخال مساعداته الإنسانية المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان أنه جدد اليوم دعوته من أجل الوصول المستمر للمساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يحتاج بشدة مئات الآلاف من الأشخاص الفارين من العنف إلى الغذاء والمياه والإمدادات الطبية في حين تتوافد الإمدادات الإنسانية على الحدود المصرية مع غزة.
وأشار البيان إلى أن البرنامج لديه "مخزونات غذائية تكفي لتلبية احتياجات 244 ألف شخص موجودة بالقرب من الحدود مع غزة كما أن المزيد من الإمدادات الغذائية في طريقها إلى شمال شرق مصر حيث يجري إنشاء مركز لوجستي للمساعدات".
وقال إن "من الضروري أن يحصل برنامج الأغذية العالمي على إذن لجلب هذا الغذاء إلى غزة لتوزيعه على الفور وليس لمجرد مرة واحدة فحسب فنحن بحاجة إلى الوصول الدائم نظرا للوضع الكارثي في القطاع بينما توشك مخزوناتنا داخل غزة على النفاد".
وأضاف أننا "لم نشهد شيئا كهذا من قبل فكل يوم يمر يسقط المزيد والمزيد من الناس في براثن الجوع الشديد في غزة" بينما "تعمل فرقنا على مدار الساعة لتوزيع الطعام وضمان استمرار عمل نظام القسائم الإلكترونية".
وشدد على أن "الأمر المفجع هو أن مئات الأشخاص يصطفون لساعات كل يوم للحصول على حصص الخبز في المخابز في جميع أنحاء غزة في حين أن الطعام موجود هناك جاهز للتوزيع فورا خلف الحدود" على معبر رفح. (النهاية)

م ن / م م ج




MENAFN17102023000071011013ID1107259751

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث