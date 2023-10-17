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ايطاليا تحث دولة الاحتلال على عدم الافراط في قصف غزة

10/17/2023 2:34:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 17 - 10 (كونا) -- حث وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء دولة الاحتلال الاسرائيلي على عدم الافراط بما وصفه "الرد" في غزة لتجنب امتداد الحرب الى لبنان وايران في اشارة الى الفظائع التي يشهدها القطاع.
وقال تاياني في تصريح خلال مشاركته في منتدى اقتصادي بمدينة (مونزا) الشمالية "لقد طلبنا من الأصدقاء في إسرائيل عدم الرد بشكل غير متناسب وبالتالي احترام القانون الدولي بشكل تام".
وأضاف "علينا أن نعمل بالشكل الذي يحول دون أن تتسع الحرب إلى لبنان وألا توجد تدخلات من قبل إيران وأن يهدأ الوضع".
لكنه استدرك بأن ذلك "مع التأكيد أن لا أحد يمكنه التفكير في محو إسرائيل من الخريطة اذ أن الهدف هو أن يكون هناك شعبان ودولتان وأنا أعلم أن ذلك في الوقت الحالي صعب ولكن مطلوب المضي قدما دون استسلام". (النهاية)

م ن / ر ج



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