ايطاليا تحث دولة الاحتلال على عدم الافراط في قصف غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 17 - 10 (كونا) -- حث وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء دولة الاحتلال الاسرائيلي على عدم الافراط بما وصفه "الرد" في غزة لتجنب امتداد الحرب الى لبنان وايران في اشارة الى الفظائع التي يشهدها القطاع.
وقال تاياني في تصريح خلال مشاركته في منتدى اقتصادي بمدينة (مونزا) الشمالية "لقد طلبنا من الأصدقاء في إسرائيل عدم الرد بشكل غير متناسب وبالتالي احترام القانون الدولي بشكل تام".
وأضاف "علينا أن نعمل بالشكل الذي يحول دون أن تتسع الحرب إلى لبنان وألا توجد تدخلات من قبل إيران وأن يهدأ الوضع".
لكنه استدرك بأن ذلك "مع التأكيد أن لا أحد يمكنه التفكير في محو إسرائيل من الخريطة اذ أن الهدف هو أن يكون هناك شعبان ودولتان وأنا أعلم أن ذلك في الوقت الحالي صعب ولكن مطلوب المضي قدما دون استسلام". (النهاية)
م ن / ر ج
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