الجامعة العربية والمجلس الدولي للأرشيف يطالبان بمنع أي عدوان على الأرشيف الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 10 (كونا) -- طالبت جامعة الدول العربية والفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا) اليوم الثلاثاء المنظمات الدولية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للمحافظة على الأرشيف الفلسطيني ومحتوياته باعتباره إرثا إنسانيا وتجنيبه الصراعات والنزاعات المسلحة.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء بمناسبة الاحتفال بيوم الوثيقة العربية لهذا العام الذي يوافق ال17 من شهر أكتوبر.
ودعا البيان المنظمات الدولية الى منع الاحتلال من الاعتداء على الأرشيف الوثائقي للشعب الفلسطيني وتشويهه حيث يعتبر "جزءا من كيانه القومي وتاريخه اليومي على الأرض وتراثه" داعيا كذلك إلى الحفاظ على المكنون الوثائقي العربي وما تمثله هذه الثروة من هوية الأمم والشعوب.
وشدد على ضرورة استرجاع الأرشيفات العربية المنهوبة والمسلوبة والمرحلة لدى الدول الاستعمارية والتصدي لحملات الاحتلال المستمرة لتزييف وسرقة الأرشيف الوثائقي الفلسطيني بهدف محو الهوية الفلسطينية العربية.
وأعرب البيان عن دعم الجامعة العربية الكامل للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف.
وثمن جهود المجلس الدولي ومساعيه نحو الانخراط في التجمعات الإقليمية والدولية لتعزيز العلاقات البينية لتحقيق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على وثائق الأمة العربية التي هي "جزء لا يتجزأ من الهوية القومية العربية". (النهاية)
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