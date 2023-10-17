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الجامعة العربية والمجلس الدولي للأرشيف يطالبان بمنع أي عدوان على الأرشيف الفلسطيني

10/17/2023 2:34:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 10 (كونا) -- طالبت جامعة الدول العربية والفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا) اليوم الثلاثاء المنظمات الدولية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للمحافظة على الأرشيف الفلسطيني ومحتوياته باعتباره إرثا إنسانيا وتجنيبه الصراعات والنزاعات المسلحة.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء بمناسبة الاحتفال بيوم الوثيقة العربية لهذا العام الذي يوافق ال17 من شهر أكتوبر.
ودعا البيان المنظمات الدولية الى منع الاحتلال من الاعتداء على الأرشيف الوثائقي للشعب الفلسطيني وتشويهه حيث يعتبر "جزءا من كيانه القومي وتاريخه اليومي على الأرض وتراثه" داعيا كذلك إلى الحفاظ على المكنون الوثائقي العربي وما تمثله هذه الثروة من هوية الأمم والشعوب.
وشدد على ضرورة استرجاع الأرشيفات العربية المنهوبة والمسلوبة والمرحلة لدى الدول الاستعمارية والتصدي لحملات الاحتلال المستمرة لتزييف وسرقة الأرشيف الوثائقي الفلسطيني بهدف محو الهوية الفلسطينية العربية.
وأعرب البيان عن دعم الجامعة العربية الكامل للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف.
وثمن جهود المجلس الدولي ومساعيه نحو الانخراط في التجمعات الإقليمية والدولية لتعزيز العلاقات البينية لتحقيق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على وثائق الأمة العربية التي هي "جزء لا يتجزأ من الهوية القومية العربية". (النهاية)

م ف م / ع ف ف / م م ج




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