Tuesday, 17 October 2023 11:34 GMT

مئات الشهداء في قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة

10/17/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 17 تشرين الأول (بترا)-اسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، عن استشهاد وإصابة المئات.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان التقديرات الأولية تشير إلى سقوط حوالي
500 شهيد في القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني .

وأفاد المتحدث باسم الصحة أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

--(بترا)


م . ف/أز/ ع ط

17/10/2023 20:48:46

MENAFN17102023000117011021ID1107259748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث