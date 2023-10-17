مئات الشهداء في قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 17 تشرين الأول (بترا)-اسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، عن استشهاد وإصابة المئات.
وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان التقديرات الأولية تشير إلى سقوط حوالي
500 شهيد في القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني .
وأفاد المتحدث باسم الصحة أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.
--(بترا)
م . ف/أز/ ع ط
17/10/2023 20:48:46
MENAFN17102023000117011021ID1107259748
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.