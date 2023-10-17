مئات الشهداء في قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 تشرين الأول (بترا)-اسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، عن استشهاد وإصابة المئات.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان التقديرات الأولية تشير إلى سقوط حوالي

500 شهيد في القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني .

وأفاد المتحدث باسم الصحة أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

--(بترا)





م . ف/أز/ ع ط

17/10/2023 20:48:46