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روسيا تحذر إسرائيل من شن هجوم بري على قطاع غزة

10/17/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 17 تشرين الأول (بترا) -حذرت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، من شن هجوم بري في قطاع غزة، مبينة أن هناك تهديداً بتوسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:" سيناقش الرئيس فلاديمير بوتين الأوضاع في الشرق الأوسط، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش منتدى "الحزام والطريق".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
17/10/2023 20:44:25

MENAFN17102023000117011021ID1107259747

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