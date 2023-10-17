روسيا تحذر إسرائيل من شن هجوم بري على قطاع غزة

روسيا تحذر إسرائيل من شن هجوم بري على قطاع غزة
التاريخ
10/17/2023 2:34:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 17 تشرين الأول (بترا) -حذرت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، من شن هجوم بري في قطاع غزة، مبينة أن هناك تهديداً بتوسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:" سيناقش الرئيس فلاديمير بوتين الأوضاع في الشرق الأوسط، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش منتدى "الحزام والطريق".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
17/10/2023 20:44:25
MENAFN17102023000117011021ID1107259747
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