Tuesday, 17 October 2023 11:34 GMT

الاحتلال يقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي بغزة

10/17/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن استشهاد 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
17/10/2023 20:14:30

MENAFN17102023000117011021ID1107259746

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