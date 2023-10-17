الاحتلال يقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي بغزة

الاحتلال يقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي بغزة
التاريخ
10/17/2023 2:34:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن استشهاد 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
17/10/2023 20:14:30
MENAFN17102023000117011021ID1107259746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.