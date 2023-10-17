50 ألف امرأة حامل يكافحنّ للوصول للخدمات الصحية بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة نتاليا كانيم، إن غزة هي موطن لـ 50 ألف امرأة حامل يكافحنّ من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، حيث تقف المستشفيات على حافة الانهيار، دون كهرباء وقليل من الإمدادات الحيوية أو الأدوية، إن وجدت.
وأضافت كانيم، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يشعر بقلق عميق على سلامة ورفاهية جميع المدنيين المحاصرين خاصة النساء والفتيات، بسبب الأزمة في قطاع غزة.
وكررت كانيم، في البيان، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إلغاء أمر الإخلاء من شمال غزة.
وأشارت إلى أن أمر الإخلاء يزيد الوضع الإنساني المتردي سوءاً بالنسبة لآلاف النساء اللواتي على وشك الولادة، وأولئك المرضى والمصابين بجروح خطيرة، فإجبارهم على ترك منازلهم دون أي مكان آمن يذهبون إليه أو طعام أو ماء، يعد أمرا خطيرا للغاية.
وتضمّن البيان شهادة امرأة حامل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعد أن أُجبرت على إخلاء منزلها في غزة، حيث قالت: "كل خطوة كانت بمثابة سباق محموم للنجاة من الموت"؛ وهي مجرّد شهادة واحدة من بين العديد من الشهادات اليائسة للصندوق الأممي التي شاركتها نساء وفتيات مع سقوط القنابل واستمرار الحصار في القطاع.
وأضافت كانيم أن الصندوق، يدعم النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة من خلال توفير الأدوية الأساسية ونشر القابلات، إلا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الدعم إلا إذا تمكنت المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إليهم.
ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق حتى يتاح إيصال الغذاء والأدوية والمياه والوقود إلى كل من يحتاج إليها.
ودعا الصندوق جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وأن تتوقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأن لا تكون مرافق الرعاية الصحية هدفًا.
(بترا)
وز/أز/ ع ط
17/10/2023 20:13:39
MENAFN17102023000117011021ID1107259745
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