50 ألف امرأة حامل يكافحنّ للوصول للخدمات الصحية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة نتاليا كانيم، إن غزة هي موطن لـ 50 ألف امرأة حامل يكافحنّ من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، حيث تقف المستشفيات على حافة الانهيار، دون كهرباء وقليل من الإمدادات الحيوية أو الأدوية، إن وجدت.

وأضافت كانيم، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يشعر بقلق عميق على سلامة ورفاهية جميع المدنيين المحاصرين خاصة النساء والفتيات، بسبب الأزمة في قطاع غزة.

وكررت كانيم، في البيان، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إلغاء أمر الإخلاء من شمال غزة.

وأشارت إلى أن أمر الإخلاء يزيد الوضع الإنساني المتردي سوءاً بالنسبة لآلاف النساء اللواتي على وشك الولادة، وأولئك المرضى والمصابين بجروح خطيرة، فإجبارهم على ترك منازلهم دون أي مكان آمن يذهبون إليه أو طعام أو ماء، يعد أمرا خطيرا للغاية.

وتضمّن البيان شهادة امرأة حامل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعد أن أُجبرت على إخلاء منزلها في غزة، حيث قالت: "كل خطوة كانت بمثابة سباق محموم للنجاة من الموت"؛ وهي مجرّد شهادة واحدة من بين العديد من الشهادات اليائسة للصندوق الأممي التي شاركتها نساء وفتيات مع سقوط القنابل واستمرار الحصار في القطاع.

وأضافت كانيم أن الصندوق، يدعم النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة من خلال توفير الأدوية الأساسية ونشر القابلات، إلا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الدعم إلا إذا تمكنت المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إليهم.

ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق حتى يتاح إيصال الغذاء والأدوية والمياه والوقود إلى كل من يحتاج إليها.

ودعا الصندوق جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وأن تتوقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأن لا تكون مرافق الرعاية الصحية هدفًا.

(بترا)

وز/أز/ ع ط

17/10/2023 20:13:39