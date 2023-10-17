الهاشمية تؤكد أهمية تطوير المشاريع الريادية الرقمية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء17تشرين الأول(بترا)-أكد رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الدكتور وصفي الروابدة،خلال رعايته اليوم نشاطاً حول الريادة في التسويق الرقمي،أهمية تطوير المشاريع الريادية الرقمية،من خلال توفر التسويق المميز والأفكار الابداعية لدى الطلبة.

وبين أن كلية الأعمال في الجامعة حرصت على أن توفر لطلبتها نخبة مميزة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية،فيها وكافة المستلزمات الضرورية،لتحفيز طلبتها على الإبداع والابتكار للمشاريع الريادية التي ستفتح لهم فرص العمل المناسبة، خلال دراستهم وبعد تخرجهم.

وتضمن النشاط عرضاً تقديمياً للمشاريع الريادية لكلية الأعمال وعددها (10) مشاريع ريادية، حيث تم التصويت لها خلال الحضور ، وفاز صانع المحتوى والمدرب الرقمي الطالب حيدر شريم بالتصويت،فيما قدمت بعض الشركات العاملة في مجال التسويق الرقمي العديد من النصائح التسويقية للبدء في المشاريع الريادية الرقمية وما يحتاجه الطلبة من معلومات وثقافة تسويقية للبدء بأي مشروع رقمي.

كما تضمن عرضا لمشاريع طلبة التسويق الإلكتروني، وعرضاً لمشاريع المنتجات التي يقوم بتصنيعها طلبة الكلية، وعرضاً للشركات العاملة في مجال التسويق الرقمي.

--(بترا)

ع ض/أز / ع ط

17/10/2023 20:08:03