الهاشمية تؤكد أهمية تطوير المشاريع الريادية الرقمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء17تشرين الأول(بترا)-أكد رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الدكتور وصفي الروابدة،خلال رعايته اليوم نشاطاً حول الريادة في التسويق الرقمي،أهمية تطوير المشاريع الريادية الرقمية،من خلال توفر التسويق المميز والأفكار الابداعية لدى الطلبة.
وبين أن كلية الأعمال في الجامعة حرصت على أن توفر لطلبتها نخبة مميزة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية،فيها وكافة المستلزمات الضرورية،لتحفيز طلبتها على الإبداع والابتكار للمشاريع الريادية التي ستفتح لهم فرص العمل المناسبة، خلال دراستهم وبعد تخرجهم.
وتضمن النشاط عرضاً تقديمياً للمشاريع الريادية لكلية الأعمال وعددها (10) مشاريع ريادية، حيث تم التصويت لها خلال الحضور ، وفاز صانع المحتوى والمدرب الرقمي الطالب حيدر شريم بالتصويت،فيما قدمت بعض الشركات العاملة في مجال التسويق الرقمي العديد من النصائح التسويقية للبدء في المشاريع الريادية الرقمية وما يحتاجه الطلبة من معلومات وثقافة تسويقية للبدء بأي مشروع رقمي.
كما تضمن عرضا لمشاريع طلبة التسويق الإلكتروني، وعرضاً لمشاريع المنتجات التي يقوم بتصنيعها طلبة الكلية، وعرضاً للشركات العاملة في مجال التسويق الرقمي.
--(بترا)
ع ض/أز / ع ط
17/10/2023 20:08:03
MENAFN17102023000117011021ID1107259744
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.