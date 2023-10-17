المنتخب الوطني يخسر أمام العراق ويحل رابعا في البطولة الرباعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - حل المنتخب الوطني لكرة القدم في المركز الرابع والأخير في بطولة الأردن الدولية الرباعية.

وخسر المنتخب اليوم أمام منتخب العراق بنتيجة 3-5 وبفارق الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويلتقي المنتخبان القطري اولإيراني مساء اليوم أيضا في مباراة تحديد هوية بطل البطولة التي تقام مبارياتها على ستاد عمان الدولي.

يشار إلى أن هذه البطولة تأتي في إطار تحضيرات المنتخبات الأربعة للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي تنطلق الشهر المقبل.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

17/10/2023 20:01:42