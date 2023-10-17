المنتخب الوطني يخسر أمام العراق ويحل رابعا في البطولة الرباعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا) - حل المنتخب الوطني لكرة القدم في المركز الرابع والأخير في بطولة الأردن الدولية الرباعية.
وخسر المنتخب اليوم أمام منتخب العراق بنتيجة 3-5 وبفارق الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.
ويلتقي المنتخبان القطري اولإيراني مساء اليوم أيضا في مباراة تحديد هوية بطل البطولة التي تقام مبارياتها على ستاد عمان الدولي.
يشار إلى أن هذه البطولة تأتي في إطار تحضيرات المنتخبات الأربعة للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي تنطلق الشهر المقبل.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
17/10/2023 20:01:42
MENAFN17102023000117011021ID1107259743
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