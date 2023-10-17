اختتام برنامج تدريبي حول مبادئ الكشف على أضرار المركبات الحديثة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول(بترا)- اختتمت أعمال البرنامج التدريبي16 ضمن الخطة التدريبية للاتحاد لعام 2023 والذي نظمه الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع الشركة المركزية "تويوتا" بعنوان "مبادئ في المعاينة والكشف على أضرار المركبات الحديثة" من الناحية العملية.
وقال الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، إن البرنامج التدريبي الذي عقد للسنة الثانية على التوالي واستمر على مدار يومين، هدف التركيز على التطبيقات العملية والخروج عن الجانب التقليدي في البرامج التدريبية من خلال زيارة ميدانية لكراجات الشركة المركزية (تويوتا) ومعاينة مركبات فعلية متضررة قيد الإصلاح في الشركة، وتشكيل مجموعات من المتدربين لإجراء الكشف عليها ومناقشة تقارير هذه المجموعات من الناحيتين العلمية والفنية.
وجاءت فكرة هذا البرنامج التدريبي في إطار التعاون المشترك بين الطرفين وتعزيزا لجهود الاتحاد لتوفير التدريب المتخصص والمستمر للكوادر العاملة في شركات التأمين، سيما وأن فرع تأمين المركبات يأتي في المرتبة الأولى بين فروع التأمين ويشكل ما نسبته 35 بالمئة، من إجمالي الأقساط المكتتبة في المملكة، وتسجيل ما يزيد عن 160 ألف حادث مروري سنويا يراجع أصحابها شركات التأمين للحصول على التعويضات.
وشارك في البرنامج التدريبي 30 مشاركا منهم 27 مشاركاً من شركات التأمين المحلية ومشاركين اثنين من جهات محلية أخرى بالإضافة إلى مشارك واحد من كادر الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
--(بترا)
و ر /أز/ ع ط
17/10/2023 20:00:14
MENAFN17102023000117011021ID1107259742
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.