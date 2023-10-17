اختتام برنامج تدريبي حول مبادئ الكشف على أضرار المركبات الحديثة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول(بترا)- اختتمت أعمال البرنامج التدريبي16 ضمن الخطة التدريبية للاتحاد لعام 2023 والذي نظمه الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع الشركة المركزية "تويوتا" بعنوان "مبادئ في المعاينة والكشف على أضرار المركبات الحديثة" من الناحية العملية.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، إن البرنامج التدريبي الذي عقد للسنة الثانية على التوالي واستمر على مدار يومين، هدف التركيز على التطبيقات العملية والخروج عن الجانب التقليدي في البرامج التدريبية من خلال زيارة ميدانية لكراجات الشركة المركزية (تويوتا) ومعاينة مركبات فعلية متضررة قيد الإصلاح في الشركة، وتشكيل مجموعات من المتدربين لإجراء الكشف عليها ومناقشة تقارير هذه المجموعات من الناحيتين العلمية والفنية.

وجاءت فكرة هذا البرنامج التدريبي في إطار التعاون المشترك بين الطرفين وتعزيزا لجهود الاتحاد لتوفير التدريب المتخصص والمستمر للكوادر العاملة في شركات التأمين، سيما وأن فرع تأمين المركبات يأتي في المرتبة الأولى بين فروع التأمين ويشكل ما نسبته 35 بالمئة، من إجمالي الأقساط المكتتبة في المملكة، وتسجيل ما يزيد عن 160 ألف حادث مروري سنويا يراجع أصحابها شركات التأمين للحصول على التعويضات.

وشارك في البرنامج التدريبي 30 مشاركا منهم 27 مشاركاً من شركات التأمين المحلية ومشاركين اثنين من جهات محلية أخرى بالإضافة إلى مشارك واحد من كادر الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

--(بترا)

و ر /أز/ ع ط

17/10/2023 20:00:14

