الخارجية تدين جريمتي الكراهية في بلجيكا وأمريكا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 17تشرين الأول (بترا)- ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، جريمتي الكراهية اللتين وقعتا في كل من العاصمة البلجيكية بروكسل، وولاية إلينوي الأميركية، وأسفرتا عن وقوع ثلاث ضحايا من الأبرياء، من بينهم طفل، وإصابة آخرين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة واستنكارها لكل أشكال العنف والإرهاب، التي تؤجج الكراهية وتنتهك القيم الإنسانية المشتركة.
وأعرب السفير القضاة عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/م د/ع ط
17/10/2023 19:30:19
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