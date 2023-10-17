الخارجية تدين جريمتي الكراهية في بلجيكا وأمريكا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 17تشرين الأول (بترا)- ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، جريمتي الكراهية اللتين وقعتا في كل من العاصمة البلجيكية بروكسل، وولاية إلينوي الأميركية، وأسفرتا عن وقوع ثلاث ضحايا من الأبرياء، من بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة واستنكارها لكل أشكال العنف والإرهاب، التي تؤجج الكراهية وتنتهك القيم الإنسانية المشتركة.

وأعرب السفير القضاة عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/م د/ع ط

17/10/2023 19:30:19