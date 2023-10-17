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الملك: يجب أن يدرك العالم والقوى الدولية جذور هذا الصراع وخطورة ما يجري في القطاع

10/17/2023 2:33:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


17/10/2023 19:38:28

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