الصحة الفلسطينية: 3061 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 3061، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين الأول الحالي.

وبحسب وكالة (وفا) الفلسطينية، قالت الوزارة في بيان اليوم، إن 3 آلاف شهيد ارتقوا، وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة، بينما ارتقى 61 شهيدا، وأصيب نحو 1250 في الضفة الغربية.

--(بترا)

رصد/ف ق/ ن ح

17/10/2023 18:50:16