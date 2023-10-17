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الصحة الفلسطينية: 3061 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي

10/17/2023 2:33:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 3061، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين الأول الحالي.
وبحسب وكالة (وفا) الفلسطينية، قالت الوزارة في بيان اليوم، إن 3 آلاف شهيد ارتقوا، وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة، بينما ارتقى 61 شهيدا، وأصيب نحو 1250 في الضفة الغربية.
--(بترا)
رصد/ف ق/ ن ح
17/10/2023 18:50:16

MENAFN17102023000117011021ID1107259736

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