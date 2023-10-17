الصحة الفلسطينية: 3061 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي

الصحة الفلسطينية: 3061 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي
التاريخ
10/17/2023 2:33:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 3061، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين الأول الحالي.
وبحسب وكالة (وفا) الفلسطينية، قالت الوزارة في بيان اليوم، إن 3 آلاف شهيد ارتقوا، وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة، بينما ارتقى 61 شهيدا، وأصيب نحو 1250 في الضفة الغربية.
--(بترا)
رصد/ف ق/ ن ح
17/10/2023 18:50:16
MENAFN17102023000117011021ID1107259736
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.