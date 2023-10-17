الحنيفات يؤكد أهمية دور الإحصاءات في تشغيل نظام معلومات الأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- ترأس وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنفيات، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لاستعراض ما تم إنجازه في نظام معلومات الأمن الغذائي.

وضم الاجتماع كلًّا من مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، وفريق من برنامج الأغذية العالمي، برئاسة مستشار برنامج الأغذية العالمي الدكتور وليد عبد ربه.

وأشاد الحنيفات بالجهود التي تبذلها دائرة الإحصاءات العامة ودقة الأرقام الإحصائية الصادرة عن الدائرة واستقلاليتها، مؤكدا أهمية أن تكون دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة المسؤولة عن تشغيل النظام وإنتاج البيانات تحت مظلة مجلس الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح فريحات أن الدائرة مسؤولة عن إنتاج وتحليل ونشر البيانات الإحصائية، بما يضمن تنظيم ودعم مكونات النظام الإحصائي الأردني.

من جانب آخر، أوضح فريق برنامج الأغذية العالمي بأن نظام معلومات الأمن الغذائي هو نظام رقمي يشتمل على برامج جمع البيانات وتحليلها بالإضافة إلى الأجهزة المطلوبة لهذه الغاية، وسيعمل النظام على جمع البيانات من مصادر وطنية ودولية مختلفة وأنظمة عبر الإنترنت كما سيقوم النظام ببناء منصة سهلة الاستخدام لاستخراج البيانات وعرضها واستيراد و تصدير المعلومات بناءً على الصيغ المحددة مسبقًا، وسيتم تصنيف البيانات حسب الجنس والموقع الجغرافي والهشاشة.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على ان تكون دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة المسؤولة عن تشغيل النظام وإنتاج البيانات تحت مظلة مجلس الأمن الغذائي.

--(بترا)





رح/م د/رق

17/10/2023 18:29:05