الحنيفات يؤكد أهمية دور الإحصاءات في تشغيل نظام معلومات الأمن الغذائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- ترأس وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنفيات، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لاستعراض ما تم إنجازه في نظام معلومات الأمن الغذائي.
وضم الاجتماع كلًّا من مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، وفريق من برنامج الأغذية العالمي، برئاسة مستشار برنامج الأغذية العالمي الدكتور وليد عبد ربه.
وأشاد الحنيفات بالجهود التي تبذلها دائرة الإحصاءات العامة ودقة الأرقام الإحصائية الصادرة عن الدائرة واستقلاليتها، مؤكدا أهمية أن تكون دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة المسؤولة عن تشغيل النظام وإنتاج البيانات تحت مظلة مجلس الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح فريحات أن الدائرة مسؤولة عن إنتاج وتحليل ونشر البيانات الإحصائية، بما يضمن تنظيم ودعم مكونات النظام الإحصائي الأردني.
من جانب آخر، أوضح فريق برنامج الأغذية العالمي بأن نظام معلومات الأمن الغذائي هو نظام رقمي يشتمل على برامج جمع البيانات وتحليلها بالإضافة إلى الأجهزة المطلوبة لهذه الغاية، وسيعمل النظام على جمع البيانات من مصادر وطنية ودولية مختلفة وأنظمة عبر الإنترنت كما سيقوم النظام ببناء منصة سهلة الاستخدام لاستخراج البيانات وعرضها واستيراد و تصدير المعلومات بناءً على الصيغ المحددة مسبقًا، وسيتم تصنيف البيانات حسب الجنس والموقع الجغرافي والهشاشة.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على ان تكون دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة المسؤولة عن تشغيل النظام وإنتاج البيانات تحت مظلة مجلس الأمن الغذائي.
--(بترا)
رح/م د/رق
17/10/2023 18:29:05
MENAFN17102023000117011021ID1107259735
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