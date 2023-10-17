الخلايلة يفتتح مبنى مديرية أوقاف البلقاء الجديد ومسجدا في السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 17 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مبنى مديرية أوقاف البلقاء الجديد، ومسجد أصحاب رسول اللّه بمدينة السلط، الذي بني بتبرع عن روح الحاج حسن اليوسف العبداللات وذريته.

وقال الخلايلة خلال كلمته "دائماً تتوجه قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينصر أهلنا في فلسطين ويتقبّل شهداءهم ويشفي جراحهم، ويحمي بلدنا الأردن، وقيادتنا الحكيمة، وأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة".

وبين "حث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، على بناء المساجد لما فيه من أجر عظيم وفضل كبير؛ لأنه علامة من علامات الإيمان ورغبة خالصة للمتاجرة مع الله دون البحث عن أجر في الدنيا"، مُشيراً إلى عِظَمِ اللقاءات في بيوت الله.

ولفت إلى أن بناء المساجد بدأ منذ هجرة الرسول صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لدور المسجد المهم في بناء الأمة والأجيال على رسالة الإسلام السمحة، التي تقوم على الأخلاق الحميدة والقيم الكريمة، مشيرا إلى رسالة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في رعاية المساجد ودور القرآن الكريم، وتسخير جميع إمكانيات الوزارة في سبيل ذلك.

وجال الخلايلة، في داخل مبنى مديرية أوقاف البلقاء على أقسام المديرية للإطلاع على سير العمل، كما كرم وزير الأوقاف أوائل الطلبة في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد التابعة لمديرية أوقاف البلقاء.

من جانبه، استعرض مدير أوقاف محافظة البلقاء الدكتور أحمد الخرابشة، جهود المديرية لرعاية المساجد ودور القرآن الكريم، مؤكداً الاستمرار في بذل الجهد والعطاء لتحقيق ما فيه الخير والصلاح.

وأشار الخرابشة، إلى تخصيص مجلس محافظة البلقاء نصف مليون دينار في موازنته العام المقبل، لتغطية مساجد المحافظة بالطاقة الشمسية.

وحضر الافتتاح، محافظ محافظة البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير شرطة البلقاء العميد الدكتور جمعة الحمايدة، ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، وعدد من أعضاء المجلس وأهالي ووجهاء المحافظة .

--(بترا)

ون/ن ح/رق

17/10/2023 18:17:11