الخلايلة يفتتح مبنى مديرية أوقاف البلقاء الجديد ومسجدا في السلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 17 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مبنى مديرية أوقاف البلقاء الجديد، ومسجد أصحاب رسول اللّه بمدينة السلط، الذي بني بتبرع عن روح الحاج حسن اليوسف العبداللات وذريته.
وقال الخلايلة خلال كلمته "دائماً تتوجه قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينصر أهلنا في فلسطين ويتقبّل شهداءهم ويشفي جراحهم، ويحمي بلدنا الأردن، وقيادتنا الحكيمة، وأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة".
وبين "حث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، على بناء المساجد لما فيه من أجر عظيم وفضل كبير؛ لأنه علامة من علامات الإيمان ورغبة خالصة للمتاجرة مع الله دون البحث عن أجر في الدنيا"، مُشيراً إلى عِظَمِ اللقاءات في بيوت الله.
ولفت إلى أن بناء المساجد بدأ منذ هجرة الرسول صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لدور المسجد المهم في بناء الأمة والأجيال على رسالة الإسلام السمحة، التي تقوم على الأخلاق الحميدة والقيم الكريمة، مشيرا إلى رسالة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في رعاية المساجد ودور القرآن الكريم، وتسخير جميع إمكانيات الوزارة في سبيل ذلك.
وجال الخلايلة، في داخل مبنى مديرية أوقاف البلقاء على أقسام المديرية للإطلاع على سير العمل، كما كرم وزير الأوقاف أوائل الطلبة في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد التابعة لمديرية أوقاف البلقاء.
من جانبه، استعرض مدير أوقاف محافظة البلقاء الدكتور أحمد الخرابشة، جهود المديرية لرعاية المساجد ودور القرآن الكريم، مؤكداً الاستمرار في بذل الجهد والعطاء لتحقيق ما فيه الخير والصلاح.
وأشار الخرابشة، إلى تخصيص مجلس محافظة البلقاء نصف مليون دينار في موازنته العام المقبل، لتغطية مساجد المحافظة بالطاقة الشمسية.
وحضر الافتتاح، محافظ محافظة البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير شرطة البلقاء العميد الدكتور جمعة الحمايدة، ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، وعدد من أعضاء المجلس وأهالي ووجهاء المحافظة .
--(بترا)
ون/ن ح/رق
17/10/2023 18:17:11
MENAFN17102023000117011021ID1107259734
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