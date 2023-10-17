المجلس الأوروبي: نعمل على تجنب الكارثة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، إن المجلس يعمل على تجنب التصعيد والكارثة الإنسانية في غزة، داعيا جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي.

وبحسب وكالة "يورونيوز"، يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا اليوم، عبر تقنية الفيديو، لتوجيه رسالة متماسكة بشأن الأوضاع في غزة.

--(بترا)

رصد/ ف ق/م د/رق

17/10/2023 18:11:12