Tuesday, 17 October 2023 11:33 GMT

المجلس الأوروبي: نعمل على تجنب الكارثة الإنسانية في غزة

10/17/2023 2:33:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، إن المجلس يعمل على تجنب التصعيد والكارثة الإنسانية في غزة، داعيا جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي.
وبحسب وكالة "يورونيوز"، يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا اليوم، عبر تقنية الفيديو، لتوجيه رسالة متماسكة بشأن الأوضاع في غزة.
--(بترا)
رصد/ ف ق/م د/رق
17/10/2023 18:11:12

MENAFN17102023000117011021ID1107259733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث