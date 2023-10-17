المجلس الأوروبي: نعمل على تجنب الكارثة الإنسانية في غزة

المجلس الأوروبي: نعمل على تجنب الكارثة الإنسانية في غزة
التاريخ
10/17/2023 2:33:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، إن المجلس يعمل على تجنب التصعيد والكارثة الإنسانية في غزة، داعيا جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي.
وبحسب وكالة "يورونيوز"، يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا اليوم، عبر تقنية الفيديو، لتوجيه رسالة متماسكة بشأن الأوضاع في غزة.
--(بترا)
رصد/ ف ق/م د/رق
17/10/2023 18:11:12
MENAFN17102023000117011021ID1107259733
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