رئيس سلطة العقبة يستقبل الدراج العالمي علي عبده في محمية العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 17 تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة- استقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، في مركز زوار محمية العقبة البحرية، الناشط البيئي والدراج العربي المصري العالمي، علي عبده، الذي حطم أرقاما قياسية في موسوعة غينيس العالمية.

وأكد الفايز التزام السلطة بالحفاظ على البيئة البحرية من خلال إنشاء المحمية البحرية التي تحمل رمزية لمدينة العقبة بحماية البيئة البحرية، خصوصا الحيد المرجاني الذي يشكو من الإهمال في الكثير من دول العالم ومن أخطار التلوث في ظل ما يواجهه العالم من تبعات للتغير المناخي، مضيفًا "أننا الأكثر انخراطا لحماية بيئتنا البحرية من عوامل التغير المناخي وما ينعكس عليه من أضرار بيئية".

ولفت إلى أهمية وجود الناشط البيئي علي عبده الذي وصل إلى العقبة على دراجته الكهربائية والذي فاز من خلال جولاته بأرقام قياسية سجلها في موسوعة "غينيس"، حيث جاء حاملا رسالة هامة لدعم الحفاظ على البيئة البحرية من خلال برنامج المحافظة على الحيد المرجاني في المنطقة، وهذا يأتي استكمالا لزيارة وزيرة البيئة المصرية ومحافظ شمال سيناء قبل شهرين الى العقبة التي تمخضت عن عدة اتفاقيات هامة بين البلدين الشقيقين للارتقاء بالمنتج السياحي والبيئي وتبادل الخبرات العملية.

وأشاد الفايز بأهمية التشاركية ما بين الأردن ومصر والسعودية والإمارات، ودعم الشريك الممثل "يو ان دي بي" وطواقم محمية العقبة البحرية، منوها إلى أن الحكومة الأردنية، لعبت دورا هاما في دعم نجاح تخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة، من خلال السماح بزيادة المركبات الكهربائية.

من جهته، ثمن الدراج علي عبده، جهود سلطة العقبة والمسؤولين الأردنيين، باستضافته في محمية العقبة البحرية، وجهود القائمين على المحمية التي وصفها أنها فاقت التوقعات للحفاظ على البيئة وشواطئ الخليج.

وكشف أن رحلته إلى قمة المناخ، تشتمل قطع 13 ألف كيلو متر، كأطول رحلة في التاريخ على دراجته الكهربائية الجديدة وذلك لدعم نشاطات حماية المناخ، ورفع وعي الشباب في المدارس والجامعات بأزمة التغير المناخي وكيفية التصدي لها والحفاظ على المناخ.

وجاء استقبال الدراج علي عبده، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض البيئة في السلطة الدكتور ايمن سليمان، والقنصل المصري في العقبة أحمد إسماعيل عثمان، وقائد القوة البحريّة والزوارق الملكيّة العقيد الركن البحري هشام الجراح، ومدير محمية العقبة البحرية صالح الزوايدة، وعدد من المهتمين بالشأن البيئي من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات التطوعية في مدينة العقبة.

--(بترا)

ا م/م د/رق

17/10/2023 18:02:47