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فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالمزار الشمالي والشونة الجنوبية

10/17/2023 2:33:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد والأغوار 17 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الأربعاء عن مناطق: مثلث ارحابا والأبراهيمية، لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل الكهربائي سيكون من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهراً.
كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية غدا الأربعاء، لغايات إجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصراً، سيشمل أجزاء من منطقتي الجواسرة، والشونة الجنوبية، ومتصرفية لواء الشونة الجنوبية، ومصنع الثلج والمجاورين للبنك العربي.
--(بترا)
س ع/ أ غ/ ن ح/رق
17/10/2023 17:59:42

MENAFN17102023000117011021ID1107259731

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