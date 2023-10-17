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إطلاق شبكة نساء قدرات في المفرق

10/17/2023 2:33:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 17 تشرين الأول (بترا)- أطلقت جمعية قدرات للتنمية المجتمعية، اليوم الثلاثاء، شبكة "نساء قدرات" والتي تعتبر المنصة النسائية للمجتمعات المحلية تعمل على تمكين دور المرأة في المجتمع وتقديم خدمات تعليمية هدفها تمكين المرأة.
وتعتبر شبكة نساء قدرات الأولى من نوعها في محافظة المفرق والتي تستهدف النساء والفتيات في مناطق مختلفة من المحافظة وتعمل على التواصل مع النساء والفتيات، لا سيما النساء في المناطق الأقل حظاً، بهدف إحداث تغيير إيجابي في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لصاحبات الأعمال الصغيرة، باستخدام نهج شامل لتطوير مشاريعهن.
وتحدث الرئيس التنفيذي لقدرات للتنمية المجتمعية عبد الكريم الخزاعلة عن الجمعية التي تعمل على تمكين النساء والفتيات، ولديها العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات التي تهدف إلى ورفع كفاءتهن في العمل وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية، وتفعيل أدوارهن في المجتمعات، مؤكدًا ضرورة استثمار قدرتهن وطاقاتهن في التنمية المستدامة ودعمهن في المشاريع والمبادرات لتمكينهن ليكون لهن القدرة على التحكم في مستقبلهن وخلق تغيير إيجابي في مجتمعاتهن.
وقالت منسقة الشبكة هبة خليفات، إن الشبكة مميزة ومفيدة بشكل كبير لسيدات المجتمع المحلي، وسوف تلقى صدى في حال تلقي دعم من مختلف الجهات من خلال تسليط الضوء عليها كونها تعمل على تمكين المرأة، من خلال الاستفادة من المواضيع والفائدة من هذه الشبكة.
--(بترا)
ه ق/م د/رق
17/10/2023 17:43:48

MENAFN17102023000117011021ID1107259729

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