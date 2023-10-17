إطلاق شبكة نساء قدرات في المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 17 تشرين الأول (بترا)- أطلقت جمعية قدرات للتنمية المجتمعية، اليوم الثلاثاء، شبكة "نساء قدرات" والتي تعتبر المنصة النسائية للمجتمعات المحلية تعمل على تمكين دور المرأة في المجتمع وتقديم خدمات تعليمية هدفها تمكين المرأة.
وتعتبر شبكة نساء قدرات الأولى من نوعها في محافظة المفرق والتي تستهدف النساء والفتيات في مناطق مختلفة من المحافظة وتعمل على التواصل مع النساء والفتيات، لا سيما النساء في المناطق الأقل حظاً، بهدف إحداث تغيير إيجابي في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لصاحبات الأعمال الصغيرة، باستخدام نهج شامل لتطوير مشاريعهن.
وتحدث الرئيس التنفيذي لقدرات للتنمية المجتمعية عبد الكريم الخزاعلة عن الجمعية التي تعمل على تمكين النساء والفتيات، ولديها العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات التي تهدف إلى ورفع كفاءتهن في العمل وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية، وتفعيل أدوارهن في المجتمعات، مؤكدًا ضرورة استثمار قدرتهن وطاقاتهن في التنمية المستدامة ودعمهن في المشاريع والمبادرات لتمكينهن ليكون لهن القدرة على التحكم في مستقبلهن وخلق تغيير إيجابي في مجتمعاتهن.
وقالت منسقة الشبكة هبة خليفات، إن الشبكة مميزة ومفيدة بشكل كبير لسيدات المجتمع المحلي، وسوف تلقى صدى في حال تلقي دعم من مختلف الجهات من خلال تسليط الضوء عليها كونها تعمل على تمكين المرأة، من خلال الاستفادة من المواضيع والفائدة من هذه الشبكة.
--(بترا)
ه ق/م د/رق
17/10/2023 17:43:48
MENAFN17102023000117011021ID1107259729
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