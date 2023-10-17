الأردن يشارك في ملتقى الالكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 17 تشرين الأول (بترا) - يشارك الأردن في ملتقى الالكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية، الذي افتتحت أعماله اليوم الثلاثاء، في نطاق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الكسو ).
وأوضح رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في تصريح لبترا، أن الملتقى يشكل مناسبة لعقد مجموعة من اللقاءات المهمة بين رؤساء الجامعات العربية الشقيقة، حيث تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التوأمة بين الجامعة الأردنية وجامعات بغداد، واربيل، والمستنصرية، وعدن، والشارقة، وجامعة الملك سعود، وتونس، والجامعة الأمريكية في بيروت.
وبين أن الاتفاقيات، ستشكل منطلقا لعمل عربي مشترك، وتعاونا أكاديميا وبحثيا بين الجامعات العربية.
من ناحيته، أكد عميد شؤون الطلبة بالجامعة الأردنية الدكتور صفوان الشياب، السعي إلى بعث مشروع ريادي يعنى بطلبة الجامعات العربية، من حيث الإبداع والابتكار من خلال تنمية ثقافة الريادة لدى طلبة الجامعات حتى يصبحوا مؤهلين لإيجاد فرص العمل وليس باحثين عنها.
وأكد مدير عام الالكسو محمد ولد اعمر، أن الملتقى يشكل حدثا علميا مشهودا، أرادته المنظمة بداية تاريخ جديد تمتد فيه أواصر التعاون، وتنفتح آفاق الإنجاز، وتترسخ قيم التفكير المنهجي، والبحث المنتج، سبيلا إلى إيجاد فضاء علمي عربي، يواكب المستجدات، ويحقق التقدم المأمول للأمة.
وأضاف ولد أعمر، أن المنظمة ستطلق في دورتها المالية 2025و2026 برنامج الزائر العلمي ليكون نواة لإطلاق برنامج أكبر في الحراك العلمي العربي، حيث سيصدر عن إدارة العلوم والبحث العلمي والبحث العلمي دليل أخلاقيات البحث والعلمي في مختلف المجالات العلمية.
وتستمر فعاليات الملتقى يومين، بمشاركة رؤساء 40 جامعة من 19دولة عربية، ومديري مؤسسات وهيئات أكاديمية وبحثية وعلمية عربية وعالمية..
--(بترا)
ض ع/ ف م /ف ق
17/10/2023 17:31:25
MENAFN17102023000117011021ID1107259728
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.