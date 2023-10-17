الأردن يشارك في ملتقى الالكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 17 تشرين الأول (بترا) - يشارك الأردن في ملتقى الالكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية، الذي افتتحت أعماله اليوم الثلاثاء، في نطاق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الكسو ).

وأوضح رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في تصريح لبترا، أن الملتقى يشكل مناسبة لعقد مجموعة من اللقاءات المهمة بين رؤساء الجامعات العربية الشقيقة، حيث تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التوأمة بين الجامعة الأردنية وجامعات بغداد، واربيل، والمستنصرية، وعدن، والشارقة، وجامعة الملك سعود، وتونس، والجامعة الأمريكية في بيروت.

وبين أن الاتفاقيات، ستشكل منطلقا لعمل عربي مشترك، وتعاونا أكاديميا وبحثيا بين الجامعات العربية.

من ناحيته، أكد عميد شؤون الطلبة بالجامعة الأردنية الدكتور صفوان الشياب، السعي إلى بعث مشروع ريادي يعنى بطلبة الجامعات العربية، من حيث الإبداع والابتكار من خلال تنمية ثقافة الريادة لدى طلبة الجامعات حتى يصبحوا مؤهلين لإيجاد فرص العمل وليس باحثين عنها.

وأكد مدير عام الالكسو محمد ولد اعمر، أن الملتقى يشكل حدثا علميا مشهودا، أرادته المنظمة بداية تاريخ جديد تمتد فيه أواصر التعاون، وتنفتح آفاق الإنجاز، وتترسخ قيم التفكير المنهجي، والبحث المنتج، سبيلا إلى إيجاد فضاء علمي عربي، يواكب المستجدات، ويحقق التقدم المأمول للأمة.

وأضاف ولد أعمر، أن المنظمة ستطلق في دورتها المالية 2025و2026 برنامج الزائر العلمي ليكون نواة لإطلاق برنامج أكبر في الحراك العلمي العربي، حيث سيصدر عن إدارة العلوم والبحث العلمي والبحث العلمي دليل أخلاقيات البحث والعلمي في مختلف المجالات العلمية.

وتستمر فعاليات الملتقى يومين، بمشاركة رؤساء 40 جامعة من 19دولة عربية، ومديري مؤسسات وهيئات أكاديمية وبحثية وعلمية عربية وعالمية..

--(بترا)

ض ع/ ف م /ف ق

17/10/2023 17:31:25