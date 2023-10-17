مذكرة بين بيت التصدير والأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- وقّعت شركتا بيت التصدير، والأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، مذكرة تفاهم، لتعزيز دور شركة بيت التصدير في تطوير و تنمية وترويج الصادرات الأردنية وفتح أسواق جديدة، عبر تمكين الشركات الأردنية وزيادة قدراتهم التنافسية وتوسعهم عالمياً.
وبحسب بيان لبيت التصدير اليوم الثلاثاء؛ أشار رئيس مجلس الإدارة وسام الربضي، إلى أهمية التنسيق لأنشطة التصدير الوطني لتنمية وترويج الصادرات الأردنية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير ورؤية التحديث الإقتصادي.
وأكد رئيسها التنفيذي عمر القريوتي، أن المذكرة مقدمة لخطة عمل متخصصة لتطوير آليات التصدير المشترك، لزيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشركة تتبع نهجا مبتكرا في تطوير و تنمية الشركات الأردنية لزيادة قدراتها وتسريع نمو صادراتها، وزيادة حجمها وبناء جسور التواصل بين الأردن ومختلف دول العالم.
وأكد مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية، علاء الدين أبو الخير، أهمية المذكرة في دعم أنشطة الشركة، وتسهيل الأعمال التي تقوم بها لتصدير المنتجات الزراعية المختلفة.
ولفت أمين عام وزارة الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية، إلى أن تخصص الشركة في تسويق وتصدير المنتجات الزراعية سيسهم في فتح فرص في كل الأسواق المتاحة في العالم تمكنها من زيادة صادراتها وتعزيز حصتها السوقية في الأسواق التصديرية الخارجية الحالية و الجديدة على حد سواء.
--(بترا)
ع ن/ ف م/ف ق
17/10/2023 17:28:51
MENAFN17102023000117011021ID1107259727
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