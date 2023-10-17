مذكرة بين بيت التصدير والأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- وقّعت شركتا بيت التصدير، والأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، مذكرة تفاهم، لتعزيز دور شركة بيت التصدير في تطوير و تنمية وترويج الصادرات الأردنية وفتح أسواق جديدة، عبر تمكين الشركات الأردنية وزيادة قدراتهم التنافسية وتوسعهم عالمياً.

وبحسب بيان لبيت التصدير اليوم الثلاثاء؛ أشار رئيس مجلس الإدارة وسام الربضي، إلى أهمية التنسيق لأنشطة التصدير الوطني لتنمية وترويج الصادرات الأردنية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير ورؤية التحديث الإقتصادي.

وأكد رئيسها التنفيذي عمر القريوتي، أن المذكرة مقدمة لخطة عمل متخصصة لتطوير آليات التصدير المشترك، لزيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشركة تتبع نهجا مبتكرا في تطوير و تنمية الشركات الأردنية لزيادة قدراتها وتسريع نمو صادراتها، وزيادة حجمها وبناء جسور التواصل بين الأردن ومختلف دول العالم.

وأكد مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية، علاء الدين أبو الخير، أهمية المذكرة في دعم أنشطة الشركة، وتسهيل الأعمال التي تقوم بها لتصدير المنتجات الزراعية المختلفة.

ولفت أمين عام وزارة الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية، إلى أن تخصص الشركة في تسويق وتصدير المنتجات الزراعية سيسهم في فتح فرص في كل الأسواق المتاحة في العالم تمكنها من زيادة صادراتها وتعزيز حصتها السوقية في الأسواق التصديرية الخارجية الحالية و الجديدة على حد سواء.

--(بترا)





ع ن/ ف م/ف ق









17/10/2023 17:28:51