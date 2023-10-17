الروابدة تطّلع على واقع مؤسسة الضمان وخططها المستقبلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- اطلعت وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة، على واقع مؤسسة الضمان وتطلعاتها وخططها المستقبلية.

وقالت الروابدة، بحضور مدراء الإدارات وفروع المؤسسة، إنه لا غنى اليوم عن الخدمة الإلكترونية التي تقدم للمواطن، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بها بما يضمن أن تكون فاعلة وآمنة لمتلقي الخدمة وتلبي طموحاته.

وأكدت أهمية الدراسة الاكتوارية التي تجريها المؤسسة والتي ستضعها في صورة مركزها المالي وستحدد طبيعة عملها في السنوات المقبلة وتبين وضعها المالي ورسالتها في خدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وبينت أن على المؤسسة أن لا تتوقف عن التفكير بموضوع تطبيق التأمين الصحي من خلال إجراء دراسات شاملة تجمع كل الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، وبما يضمن الحفاظ على المركز المالي للمؤسسة وحقوق المؤمن عليهم ومتلقي الخدمة.

كما أكدت الروابدة أهمية التعاون المستمر بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق ببرنامج التشغيل الوطني ومبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي جاءت بتوجيهات ملكية مباشرة في كافة المحافظات وساهمت بتشغيل عدد كبير من الأردنيين، وأن هناك 6 مناطق مستهدفة جديدة لإنشاء مشاريع إنتاجية، مشيرة إلى أهمية تذليل أي مُعيقات أو صعوبات متعلقة بعمل الوزارة مع مؤسسة الضمان.

وقالت "من حق المؤمن عليه الحصول على الخدمة المُثلى وهذا ما شهدناه في مؤسسة الضمان، وعلينا السعي دائما إلى تقديم الأفضل بما يعكس صورة المؤسسة الرائدة والمتميزة في هذا الجانب".

من جانبه، قال الطراونة إن العام المقبل سيشهد جانبين مهمين ونقطة تحول لمؤسسة الضمان هما؛ الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة خلال النصف الأول من العام المقبل، وقيام المؤسسة بدراسة تشريعاتها لإحداث نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية حسب الواقع الاكتواري للمؤسسة.

وأضاف "أن الدراسة الاكتوارية تمتد عادة لمدة (100) سنة، وسنعمل على تعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي بما يضمن الحماية الاجتماعية لأبنائنا وأحفادنا وإدامة استمرار عمل المؤسسة".

وقدم الطراونة، عرضاً تضمن سبعة محاور رئيسة حول واقع المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية، مستعرضاً أهدافها الاستراتيجية الحالية وخلال المرحلة الممتدة من 2024 إلى2027.

وأوضح أن المؤسسة ستعزز صورتها الذهنية الإيجابية تجاه جمهورها من خلال خدماتها والتوعية المستمرة بقانونها وتعليماتها وإجراءاتها وحملاتها الإعلامية والتوعوية.

وأكد أهمية تنمية مهارات العاملين في المؤسسة وتثقيفهم وتوعيتهم والأخذ بأفكارهم ومقترحاتهم، في ظل التقدم التكنولوجي أو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستعرضاً معايير تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي شهد عدة تعديلات من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليها الأنثى بتسهيل شروط استحقاقها بدل تأمين الأمومة، وتخفيض نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لتمكين الشباب من دخول سوق العمل في بعض القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى التعديلات التي طرأت على نظام المؤمن عليهم العسكريين.

وكشف الطراونة أن عدد المؤمن عليهم الفعالين حتى اليوم بلغ 1.512 مليون من ضمنهم 97 ألف مشترك اختياري، وأن عدد المنشآت الفعالة زاد على 68 ألفا، وعدد المتقاعدين التراكمي وصل حالياً إلى 317 ألفا، وعدد المستفيدات من بدلات تأمين الأمومة بلغ 71 ألف مؤمن عليها، وعدد الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل بلغ 309 آلاف مؤمن عليه، وعدد إصابات العمل التراكمي زاد على 600 ألف.

وقال الطراونة إن مجلس الإدارة قرر أخيرا إطلاق حملة تشجيعية تتضمن تخفيض نسبة فائدة التقسيط على المنشآت المدينة أو التي لديها اتفاقيات تقسيط مع المؤسسة ضمن عدة مراحل للمساهمة في تقليل الأعباء المالية على تلك المنشآت، موضحاً أن الفوائض التأمينية بلغت العام الماضي (475) مليون دينار.

وأشار إلى أن عدد الخدمات التي وفرتها المؤسسة بشكل إلكتروني بلغ عددها 186 خدمة، منها 93 للأفراد، و60 للمنشآت، و24 للموظفين، و9 خدمات حكومية.

--(بترا)

ع ف/ن ح/رق

17/10/2023 17:17:36