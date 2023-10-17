ورشة توعوية في جامعة آل البيت حول سرطان الثدي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 17 تشرين الأول (بترا)- نظمت في جامعة آل البيت بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان اليوم الثلاثاء، ورشة توعوية حول سرطان الثدي بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي.
وقال نائب رئيس جامعة آل البيت للشؤون الدولية والمجتمعية الدكتور هاني خو أرشيدة إن الجامعة كمؤسسة أكاديمية تقوم بدورها التوعوي وهي من تعمل تجاه من يعانون من هذا المرض ومنفعتهم من خلال كليات الجامعة العلمية، مشيراً الى أن كلية العلوم هي درة الكليات بالجامعة.
وقدمت مديرة التواصل في البرنامج الاردني لسرطان الثدي بانا الدباس شكرها للجامعة التي تدعم البرنامج عبر أنشطتها المختلفة، لافتة إلى أن هذا العام أطلقنا شعار "خطوة نحو الحياة " وهو خطوة نحو الأفضل ونحو الأمل ونحو تغيير مسار حياة كاملة.
وبينت ميساء أبو موسى مثقفة ضمن فريق محافظة المفرق، أن التثقيف والتوعوية قد وصل إلى مناطق المحافظة كافة بالقرى والأرياف والبوادي من خلال التعاون في الإرشاد وإقامة الندوات والمحاضرات التدريبية والتوعوية في حين قدمت
وعرضت إحدى الناجيات من سرطان الثدي لتجربتها في مواجهة المرض أمام الحضور، حيث بينت أن التجربة العلاجية وما تعرضت له من صعوبات ومشاكل طبية خلال مسيرتها الحياتية تؤكد بأن الفحص المبكر ومواجهة المرض بالعزيمة يأتي بالشفاء التام من سرطان الثدي.
وفي حفل الاختتام الذي تخلله إقامة مسابقات رياضية لزيادة الوعي والتثقيف الصحي والوقاية من سرطان الثدي وعرض فيديو تثقيفي توعوي، قام مندوب رئيس الجامعة بتكريم الشركاء والداعمين بدروع مؤسسة الحسين للسرطان.
--(بترا)
ه ق/م د/ف ق
17/10/2023 17:10:59
MENAFN17102023000117011021ID1107259725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.