ورشة توعوية في جامعة آل البيت حول سرطان الثدي

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 17 تشرين الأول (بترا)- نظمت في جامعة آل البيت بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان اليوم الثلاثاء، ورشة توعوية حول سرطان الثدي بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي.

وقال نائب رئيس جامعة آل البيت للشؤون الدولية والمجتمعية الدكتور هاني خو أرشيدة إن الجامعة كمؤسسة أكاديمية تقوم بدورها التوعوي وهي من تعمل تجاه من يعانون من هذا المرض ومنفعتهم من خلال كليات الجامعة العلمية، مشيراً الى أن كلية العلوم هي درة الكليات بالجامعة.

وقدمت مديرة التواصل في البرنامج الاردني لسرطان الثدي بانا الدباس شكرها للجامعة التي تدعم البرنامج عبر أنشطتها المختلفة، لافتة إلى أن هذا العام أطلقنا شعار "خطوة نحو الحياة " وهو خطوة نحو الأفضل ونحو الأمل ونحو تغيير مسار حياة كاملة.

وبينت ميساء أبو موسى مثقفة ضمن فريق محافظة المفرق، أن التثقيف والتوعوية قد وصل إلى مناطق المحافظة كافة بالقرى والأرياف والبوادي من خلال التعاون في الإرشاد وإقامة الندوات والمحاضرات التدريبية والتوعوية في حين قدمت

وعرضت إحدى الناجيات من سرطان الثدي لتجربتها في مواجهة المرض أمام الحضور، حيث بينت أن التجربة العلاجية وما تعرضت له من صعوبات ومشاكل طبية خلال مسيرتها الحياتية تؤكد بأن الفحص المبكر ومواجهة المرض بالعزيمة يأتي بالشفاء التام من سرطان الثدي.

وفي حفل الاختتام الذي تخلله إقامة مسابقات رياضية لزيادة الوعي والتثقيف الصحي والوقاية من سرطان الثدي وعرض فيديو تثقيفي توعوي، قام مندوب رئيس الجامعة بتكريم الشركاء والداعمين بدروع مؤسسة الحسين للسرطان.

--(بترا)

ه ق/م د/ف ق

17/10/2023 17:10:59

