نائب الملك يهاتف قائد قوة المستشفى الميداني الأردني في غزة ويطمئن على طاقم البعثة

MENAFN - Jordan News Agency)

ولي العهد ينقل تحيات الملك لطاقم البعثة في غزة ويشيد بمعنوياتهم العالية المنبثقة من عقيدة الجيش العربي.

ولي العهد يؤكد فخر الأردنيين بالدور الإنساني للبعثة في ظل الواقع الأليم والكارثي الذي يتعرض له سكان غزة.

ولي العهد: العدوان الوحشي على القطاع خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أجرى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة/76 العقيد ثائر الخطيب، اطمأن خلاله على طاقم البعثة الأردنية هناك.

ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى البعثة الأردنية البالغ عددها 182 عضوا من الطاقم الطبي والفرق المساندة.

وبين سمو ولي العهد خلال الاتصال أن جميع الأردنيين فخورون بالدور الإنساني للبعثة في ظل الواقع الأليم والكارثي الذي يتعرض له سكان قطاع غزة، مؤكدا أن العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على القطاع وإيقاف الخدمات ومنع إيصال المساعدات هو خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشاد سموه بالمعنويات العالية للبعثة المنبثقة من عقيدة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في الدفاع عن قضايا الأمة والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين.

وثمن قائد القوة، حرص جلالة الملك وسمو ولي العهد على الاطمئنان على كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة، مؤكدا أن جميع مرتباتها على العهد في إيصال الرسالة الإنسانية للقوات المسلحة الأردنية.

وجاء تأسيس المستشفى بتوجيه من جلالة القائد الأعلى عام 2009، ليوفر أهم الاختصاصات والطواقم الطبية المعززة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وهو أول مستشفى عربي ميداني في غزة.

واستقبل المستشفى منذ تأسيسه ما يقارب مليون وستمائة ألف مراجع، حيث تم إجراء 45 ألف عملية جراحية من ضمنها 4500 عملية كبرى.

--(بترا)





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17/10/2023 17:19:52