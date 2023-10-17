Tuesday, 17 October 2023 11:31 GMT

ولي العهد: العدوان الوحشي على القطاع خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

10/17/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


17/10/2023 17:18:41

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