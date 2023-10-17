مندوبا عن الملك.. الأمير الحسن يشارك في افتتاح فعاليات يوم الأغذية العالمي بروما

MENAFN - Jordan News Agency)

روما 17 تشرين الأول(بترا)- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني شارك سمو الأمير الحسن بن طلال، أمس الاثنين، في حفل افتتاح فعاليات يوم الأغذية العالمي في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد سموه، في كلمة له، ضرورة أن لا تتحول أزمات الغذاء والمياه والصحة إلى أزمات أمنية، خصوصاً أن الأمن المائي والغذائي والصحي يعد من القضايا الوجودية المرتبطة بالكرامة الإنسانية.

وأشار سموه إلى ضرورة تبني أجندة لتجنب الصراعات والمخاطر، ومعرفة احتياجات الناس والشعوب من خلال التعددية والتشاركية، وفهم تلك الاحتياجات.

ولفت سموه إلى دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2020 خلال حوار "بورلوغ" الدولي حول الأمن الغذائي، لإنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن.

وقال سموه: "أكد جلالة الملك أن المركز سيكون مصدراً للأبحاث والبيانات والمعرفة وتبادل الخبرات ومركزًا لتقديم المساعدة الطارئة لدول المنطقة".

ودعا سموه إلى أهمية تتبع أوجه الفقر والحرمان من خلال مؤشر الحرمان المتعدد Multidimensional Poverty Index (MPI) وعبر 3 أبعاد مترابطة ومتداخلة وهي الصحة والتعليم ومستويات المعيشة.

ولفت سموه إلى أن مؤشر الحرمان المتعدد يتضمن دراسة لـ 1.3 مليار شخص. ويعيش 21.7 بالمئة من سكان العالم في فقر حاد متعدد الأبعاد ونصفهم من الأطفال.

وتساءل سموه: "ونحن أمام أرقام الفقر في جميع أنحاء العالم، لماذا لا يدفع العالم سوى 36 بالمئة مما يدين به العالم للإنسانية" .

وتابع سموه " لقد جعلنا العصر الحالي نشهد التقدم المستمر للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في حل ومواجهة التحديات العالمية ورغم ذلك لا يزال 800 مليون شخص يعانون من الجوع، وأقول دائمًا إن لدينا الكثير من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ألم يحن الوقت لتطوير بعض الذكاء المتعلق بالأخلاق والفضيلة؟".

وحضر الجلسة رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس جمهورية أيرلندا مايكل دانييل هيجينز، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والسيد شو دونيو ، وعدد من الرؤساء والمسؤولين من حول العالم.

يذكر أن شعار هذا العام من احتفالات المنظمة هو "المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أي أحد خلف الركب" وهو يسلّط الضوء من خلاله على حالة 2.4 مليار شخص في بلدان تعاني من الإجهاد المائي، ومعاناة 600 مليون شخص يعتمدون على النظم الغذائية المائية من التلوث وتدهور النظم الإيكولوجية وتأثيرات تغير المناخ.

--(بترا)





م خ / ف م/ف ق

17/10/2023 17:15:33