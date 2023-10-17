2811 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2811 طنا، منها 1790 طن خضار، و823 طن فواكه، و196 طن من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 15و30، والجزر بين 60 و80، والخيار بين 25 و45، والزهرة بين 20 و35، والليمون بين 30و50، والموز البلدي بين 50 و70قرشا.

--(بترا)

رح/م د/رق

17/10/2023 17:02:21