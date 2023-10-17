اللجنة العليا للإعمار في فلسطين تبحث تداعيات العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- بحثت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وأعضاء اللجنة وأمناء الهيئة، تداعيات العدوان الممنهج الذي ينفذه الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال المصري إن الصراع الآن هو صراع حضارات مع الغرب الذي وقف ضد الفلسطينيين، مضيفا أننا مقبلون على مرحلة صعبة وستكون القضية الفلسطينية هي محورها.

وأكد المجتمعون، أن الاحتلال يتصرف بخرق سافر لجميع القوانين والمعاهدات الدولية، التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة أرضه، مستهجنين متابعة العالم لما يحدث في غزة بصمت بالغ دون أن يحرك ساكنا.

وعرض المجتمعون للترتيبات التي قامت بها اللجنة المكونة من نقابتي المهندسين الأردنيين ومقاولي الإنشاءات الأردنية، لإطلاق حملة غزة معا ننصرها، لجمع التبرعات وتقديم الدعم النقدي والعيني للأشقاء في القطاع.

--(بترا)

ع ح / ف م /ف ق

17/10/2023 16:59:40