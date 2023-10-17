اللجنة العليا للإعمار في فلسطين تبحث تداعيات العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- بحثت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وأعضاء اللجنة وأمناء الهيئة، تداعيات العدوان الممنهج الذي ينفذه الكيان الصهيوني على قطاع غزة.
وقال المصري إن الصراع الآن هو صراع حضارات مع الغرب الذي وقف ضد الفلسطينيين، مضيفا أننا مقبلون على مرحلة صعبة وستكون القضية الفلسطينية هي محورها.
وأكد المجتمعون، أن الاحتلال يتصرف بخرق سافر لجميع القوانين والمعاهدات الدولية، التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة أرضه، مستهجنين متابعة العالم لما يحدث في غزة بصمت بالغ دون أن يحرك ساكنا.
وعرض المجتمعون للترتيبات التي قامت بها اللجنة المكونة من نقابتي المهندسين الأردنيين ومقاولي الإنشاءات الأردنية، لإطلاق حملة غزة معا ننصرها، لجمع التبرعات وتقديم الدعم النقدي والعيني للأشقاء في القطاع.
--(بترا)
ع ح / ف م /ف ق
17/10/2023 16:59:40
MENAFN17102023000117011021ID1107259718
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