استشهاد أحد قادة كتائب عز الدين القسام

غزة 17 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام، استشهاد أيمن نوفل أحد قادتها، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمخيم البريج، وسط قطاع غزة اليوم الثلاثاء. --(بترا) م خ/م د/رق 17/10/2023 17:09:38

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