استشهاد أحد قادة كتائب عز الدين القسام

استشهاد أحد قادة كتائب عز الدين القسام
التاريخ
10/17/2023 2:33:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 17 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام، استشهاد أيمن نوفل أحد قادتها، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمخيم البريج، وسط قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
--(بترا)
م خ/م د/رق
17/10/2023 17:09:38
MENAFN17102023000117011021ID1107259717
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