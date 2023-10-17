وزير التربية يتفقد عددا من مدارس محافظة البلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 17 تشرين الأول (بترا)- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس محافظة البلقاء، للوقوف على واقع الميدان التربوي واحتياجاته.

واستمع محافظة خلال لقائه ممثلي المجتمع المحلي، بحضور مدير تربية السلط الدكتور حرب الحجاج، إلى مطالبهم وملاحظاتهم، المتعلقة ببناء واستملاك مدارس جديدة.

وأكد سعي الوزارة لاستحداث مدارس جديدة، وإضافة غرف صفية وعمل الصيانة اللازمة للمدارس لسد حاجات المناطق في ضوء الواقع والتخلص من الأبنية المستأجرة ومعالجة مشكلة اكتظاظ الطلبة في الغرفة الصفية.

كما تابع محافظة برنامج التدخّلات العلاجية ومبادرة "لمدرستي أنتمي" خلال جولته التي تفقد فيها الغرف الصفية في عدد من المدارس، والتقى خلالها الطلبة من مختلف المراحل التعليمية.

--(بترا)

أع/م ف/رق

17/10/2023 16:58:53