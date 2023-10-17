الصحفيين يثمن دور الإعلام الأردني والفلسطيني بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الدور الوطني والعروبي الذي تبذله المؤسسات الصحفية والإعلامية الأردنية الرسمية والخاصة، وما يقدمه الزميلات والزملاء جميعا من جهد كبير في نقل حقائق الإجرام والإبادة الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة وعموم فلسطين.

وقال مجلس النقابة في بيان اليوم الثلاثاء: "ديدن الإعلام الأردني كان دوما الوقوف الراسخ والثابت إلى جانب فلسطين وكل القضايا العربية والإسلامية، وهو اليوم يؤكد دوره بمنح كل الوقت والاهتمام والعمل لصالح نقل ما يُرتكب من فظائع وبطش ضد أهلنا في قطاع غزة الصامدة".

وحث المجلس الزميلات والزملاء على مواصلة هذا الجهد المقدر والمحترم، والاستثمار أيضا بما لديهم من منصات التواصل الاجتماعي لحشد المواقف لنصرة قطاع غزة الذي يجابه الاحتلال وأفعاله الإجرامية، وبخاصة باللغات الأجنبية ليطّلع العالم على هذه الفظائع.

وشدد البيان كذلك على الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام في قطاع غزة والتضحيات التي يقدمها الزملاء هناك لنقل الحقائق للرأي العام العربي والعالمي، وهي حقائق يحاول "الكيان الصهيوني" بشتى الطرق عدم وصولها للرأي العام.

وبين مجلس النقابة أن الاحتلال الذي يستهدف الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، يريد تحييد الشهود وإخراجهم من دائرة الفعل لإخفاء جرائمه التي فاقت كل حد وضربت بعرض الحائط كل القوانين الدولية والمعاهدات.

وفي الوقت الذي يثمن فيه مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الأداء الرفيع والمميز للصحفيين والمؤسسات الصحفية الأردنية وفي قطاع غزة وعموم فلسطين، فهو أيضا يثمن ما تقوم به وسائل الإعلام العربية والأجنبية الحرة والموضوعية التي تواصل نقل الحقائق للعالم، وتفضح ممارسات الاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة.

--(بترا)

رق

17/10/2023 16:54:49