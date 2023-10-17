إلغاء مباراتي منتخب السيدات أمام هونغ كونغ

إلغاء مباراتي منتخب السيدات أمام هونغ كونغ
التاريخ
10/17/2023 2:33:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم، عن إلغاء المباراتين الوديتين لمنتخب السيدات أمام نظيره منتخب هونغ كونغ، اللتين كانتا مقررتين في عمان يومي 26 و29 الشهر الحالي.
وجاء إلغاء المباراتين الوديتين بسبب الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة.
--(بترا)
خ خ/ ف م
17/10/2023 16:33:08
MENAFN17102023000117011021ID1107259714
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