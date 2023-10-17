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إلغاء مباراتي منتخب السيدات أمام هونغ كونغ

10/17/2023 2:33:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم، عن إلغاء المباراتين الوديتين لمنتخب السيدات أمام نظيره منتخب هونغ كونغ، اللتين كانتا مقررتين في عمان يومي 26 و29 الشهر الحالي.
وجاء إلغاء المباراتين الوديتين بسبب الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة.
--(بترا)
خ خ/ ف م
17/10/2023 16:33:08

MENAFN17102023000117011021ID1107259714

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