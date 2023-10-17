بحث التعاون بين الطفيلة التقنية وفريق عمل مشروع حوكمة قطاع المياه

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 17 تشرين الأول (بترا)- بحث نائب رئيس جامعة الطفيلة التقنية للشؤون الأكاديمية الدكتور كمال خندقجي، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الدكتور أيمن منصور مع فريق عمل مشروع حوكمة قطاع المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، سبل التعاون والفرص لإجراء البحوث العلمية المتعلقة بالقطاع.

وناقش اللقاء الذي يأتي ضمن الاتفاقية المبرمة بين الجامعة ووزارة المياه، مجموعة من مقترحات البحوث العلمية لطلبة الماجستير في مجالات المياه في الطفيلة، للوقوف على إمكانية دعم هذه الأبحاث وتوجيه الجهود لتحقيق نتائج تسهم في تحسين واستدامة موارد المياه في المنطقة.

وحضر اللقاء مدير وحدة الابتكار والبحوث المائية في وزارة المياه والري الدكتورة آمال الصياحين، ورئيس فريق إدارة الطلب على المياه الدكتور عامر الجبارين، ومدير مركز أبحاث الطاقة والمياه والبيئة في الجامعة، الدكتور رياض الدويري، ونائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد عبيدات، ومدير مكتب العلاقات والمشاريع الدولية الدكتورة بثينة العبيديين.

--(بترا)

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17/10/2023 16:17:49