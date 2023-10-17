بحث التعاون بين الطفيلة التقنية وفريق عمل مشروع حوكمة قطاع المياه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 17 تشرين الأول (بترا)- بحث نائب رئيس جامعة الطفيلة التقنية للشؤون الأكاديمية الدكتور كمال خندقجي، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الدكتور أيمن منصور مع فريق عمل مشروع حوكمة قطاع المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، سبل التعاون والفرص لإجراء البحوث العلمية المتعلقة بالقطاع.
وناقش اللقاء الذي يأتي ضمن الاتفاقية المبرمة بين الجامعة ووزارة المياه، مجموعة من مقترحات البحوث العلمية لطلبة الماجستير في مجالات المياه في الطفيلة، للوقوف على إمكانية دعم هذه الأبحاث وتوجيه الجهود لتحقيق نتائج تسهم في تحسين واستدامة موارد المياه في المنطقة.
وحضر اللقاء مدير وحدة الابتكار والبحوث المائية في وزارة المياه والري الدكتورة آمال الصياحين، ورئيس فريق إدارة الطلب على المياه الدكتور عامر الجبارين، ومدير مركز أبحاث الطاقة والمياه والبيئة في الجامعة، الدكتور رياض الدويري، ونائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد عبيدات، ومدير مكتب العلاقات والمشاريع الدولية الدكتورة بثينة العبيديين.
--(بترا)
س م/م ف/ف ق
17/10/2023 16:17:49
MENAFN17102023000117011021ID1107259712
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