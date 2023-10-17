المبيضين يلتقي عددا من مقدمي ومعدي البرامج الإذاعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، عددًا من مقدمي ومعدي البرامج الإذاعية الصباحية.

ويأتي اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، ضمن لقاءات تواصلية يجريها الوزير مع وسائل الإعلام المحلية، لوضعهم في صورة الجهد الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد دعم دولي لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى القطاع.

وقال المبيضين خلال اللقاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع خلال جولته الأوروبية التأثير بالخطاب الغربي تجاه الحرب على غزة، مبينا أن الخطاب أصبح يتضامن مع ما يتعرض له أبناء القطاع من قصف وتدمير، وتهجير من أراضيهم، علاوة على منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة لهم.

وأشار إلى الموقف الشعبي المساند والمتضامن مع غزة، والذي ترجمه المواطنون من خلال المسيرات التضامنية والوقفات الاحتجاجية ضد الحرب على الأبرياء في القطاع.

وقال المبيضين في هذا الصدد: "اللغة التي تدعي احتكار الوطنية مرفوضة، والأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير خلال المسيرات التضامنية مع غزة لحماية حرية التعبير بشكل أساسي".

وأشاد بالدور المهني المهم الذي تقدمه الإذاعات المحلية بنقل الأحداث في غزة إلى المواطنين، داعيا إلى ضرورة فتح المجال بشكل أكبر أمام المواطنين للحديث والتعبير عن تضامنهم مع أبناء غزة خلال البرامج الصباحية والبث المباشر.

واستمع المبيضين إلى استفسارات وملاحظات مقدمي ومعدي البرامج الإذاعية التي تركزت على الأحداث الجارية في غزة.

وأكد مقدمو ومعدو البرامج الإذاعية، أهمية هذه اللقاءات التواصلية في تعزيز التعاون المستمر بين الحكومة ووسائل الإعلام، وبما يسهم في ضمان انسيابية تدفق المعلومات.

ولفتوا إلى أن البرامج الصباحية تهتم بشكل كبير بالأوضاع في غزة، وتنقل مجريات الأحداث من خلال التواصل مع المراسلين في القطاع، وكوادر المستشفى الميداني الأردني هناك.

وأكدوا أن قضية فلسطين هي قضية الأردن المركزية، مشيدين بدور جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها، إضافة إلى حشد دعم دولي لوقف الحرب على غزة.

--(بترا)





هـ أ /م ف/رق

17/10/2023 16:15:01