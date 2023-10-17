مسؤولة أممية: القطاع الصحي بغزة وصل نقطة الانهيار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 تشرين الاول (بترا)- قالت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة، تلالينغ موفوكينغ، إن القطاع الصحي في غزة وصل إلى نقطة الانهيار.

وطالبت موفوكينغ، في بيان اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع تصعيد الصراع، وحماية واحترام حق الجميع في الصحة، وحماية البنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين في مجال الصحة وفتح الممرات الإنسانية.

وقالت، إن شن المزيد من الهجمات على قطاع غزة المحاصر يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، مشيرة الى

أن ما لا يقل عن 12 عاملا صحيا قضوا خلال القصف الاسرائيلي وتضرر 24 مرفقا صحيا في غزة منذ تصاعد العنف في المنطقة.

وطالبت موفوكينغ، "أطراف النزاع وشركاءهم الدوليين بضمان الوصول السريع ودون عوائق إلى الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء"، لافتة الى "تضرر البنية التحتية الطبية في غزة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وقالت، إن مقدمي الرعاية الصحية في وضع مزر مع محدودية الوصول إلى الإمدادات الطبية والظروف التي لا تسمح لهم بتقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب وبجودة عالية.

وأضافت، ان "الشعب الفلسطيني مهجر منذ أكثر من 75 عاما والأرض الفلسطينية المحتلة تخضع للاحتلال العسكري منذ أكثر من 56 عامًا، وهو احتلال ينطوي على غياب المساءلة، والتهجير والهدم المستمرين، والقيود على الحركة، والتمييز العنصري المنهجي"، لافتة الى أن "العاملين في المجال الإنساني والأطباء والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيين يواصلون عملهم تحت القصف".

ووثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 111 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 48 هجوما على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 من العاملين في المجال الصحي.

وقالت موفوكينج، إن إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الأساسية إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات، مشيرة الى "إن قطاع غزة يعاني من القصف المستمر والدمار الهائل".

وأكدت أن الأسر الفلسطينية تحتاج إلى إمدادات عاجلة من الغذاء والماء والمأوى والوقود والرعاية الصحية الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي والإسعافات الأولية النفسية، داعية "إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأن تتوقف الدول الأعضاء عن قرع طبول الحرب".

-- (بترا)

م د/ن ح/اح

17/10/2023 15:49:52