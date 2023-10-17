ديوان المحاسبة يشارك بملتقى القادة لدعم استقلالية الأجهزة الرقابية في باريس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن استقلالية أجهزة الرقابة، تعد من المتطلبات الأساسية التي تحرص عليها المنظمات الدولية والتي تنضوي تحتها أجهزة الرقابة، كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).

وقال الحمادين عقب مشاركته في الملتقى الذي نظمته مبادرة الانتوساي للتنمية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عقد في مقر المنظمة في باريس بعنوان "دور قادة الأجهزة العليا للرقابة في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة"، إن الاستقلالية لا تعني الانعزالية عن باقي مؤسسات الدولة، بل يجب أن تبني شراكة حقيقية وتفاعلا إيجابيا مع مختلف الجهات، وخاصة التشريعية والقضائية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن اللقاء، بحث أهمية استقلالية الأجهزة ومنتسبيها كمكون أساسي لأطر المساءلة في الدولة، إضافة لمعايير النزاهة الدولية والسلوك والممارسات الأخلاقية المتمثلة بقيم الموضوعية والحيادية التي تحكم عمل تلك الأجهزة والتي تمتلك تفويضها من المواد الدستورية والقانونية.

وتخلل الملتقى مناقشة عدة محاور وأوراق عمل قدمتها العديد من الأجهزة الرقابية والمنظمات الدولية المعنية، تضمنت أهمية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة من وجهة نظر الحكومة وشركاء التنمية، وعلاقة الأجهزة الرقابية بوزارة المالية والموازنة العامة والمانحين، انطلاقاً من أهدافهم المشتركة المتمثلة في ضمان المساءلة والشفافية والحكم الرشيد والاستخدام السليم للمال العام.

كما عرض الحمادين خلال الملتقى، نماذج تبرز موضوع الاستقلالية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات المهنية وعلاقة ذلك بالمساءلة، فضلاً عن استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة من وجهة نظر الحكومة، وشركاء التطوير مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.

كما تمت مناقشة، سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة المواطنين، كوسيلة لتعزيز المساءلة العامة وتحقيق التكامل من خلال عمليات تدقيق ورقابة ومساءلة أعلى جودة وأكثر فاعلية.

وعلى هامش الملتقى، عقد الحمادين عدة لقاءات مع رؤساء أجهزة الرقابة المشاركين في الملتقى، ومسؤولين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وممثلي مشروع إصلاح القطاع العام، لمناقشة دور ديوان المحاسبة الأردني في المشروع، وبحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك وتقديم مشاريع تعاون مستقبلية لتطبيق معايير الشفافية وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في موضوع المساءلة.

--(بترا)

رش/ف م/رق

17/10/2023 15:43:55