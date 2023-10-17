وزير المياه والري يدشن مشاريع مياه حوارة والصريح بقيمة 22 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 17 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، بحضور السفير الياباني في عمان جيرو اوكاياما اليوم الثلاثاء، مشاريع برنامج التحسين العاجل لقطاع المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في محافظات الشمال/ المرحلة الثانية في منطقتي حوارة والصريح.

وتأتي المشاريع بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بنسبة 100بالمئة بقيمة نحو 22 مليون دولار أميركي، لتحسين التزويد المائي في محافظة إربد، وبإشراف الاستشاري مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNPOS.

وقال أبو السعود خلال حفل الافتتاح بنادي ضباط الشمال، الذي حضره محافظ اربد رضوان العتوم، إن هذه المشاريع تخدم مناطق محافظات الشمال لتعزيز قدرات شركة مياه اليرموك التي تقدم خدماتها لأربع محافظات، وحوالي 300 ألف مشترك، حيث شملت إعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق حوارة والصريح، وإعادة تأهيل الوصلات المنزلية واستحداث شبكات جديدة لخدمة المناطق غير المخدومة لتلبية الاحتياجات في المجتمعات المستضيفة للاجئين.

وأضاف أن تشغيل هذه المرافق سيحسن التزويد المائي في جميع المناطق المستفيدة، وتقليل نسبة الفاقد، وتوفير كميات للمواطنين لأغراض الشرب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع إعادة تأهيل الخطوط الرئيسية والفرعية والوصلات المنزلية وتنفيذ أنظمة تزويد جديدة ، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للمياه في خفض الفاقد المائي وتحسين التزويد.

وأكد أبو السعود أن خطة الوزارة ترتكز حاليا على تأمين مصادر مائية جديدة، ورفع كفاءة أنظمة التزويد والتشغيل وتأهيل المصادر المتاحة لضمان تأمين كميات إضافية إلى محافظات الشمال، وتحسين التزويد في إربد وباقي مناطق المملكة، لافتا إلى أن تلك المناطق كانت تعد من المناطق الأكثر معاناة من شح الموارد المائية وبتنفيذ هذه المشاريع سيلمس المواطنين تحسنا واضحا في التزويد المائي.

واعرب وزير المياه عن امتنان وتقدير الحكومة للدعم المستمر من الأصدقاء في حكومة وشعب اليابان من خلال وكالة "جايكا" التي من شأنها تعزيز قدرات شركة مياه اليرموك والتخفيف من آثار وتبعات اللجوء داخل المجتمعات المستضيفة.

من جانبه، ثمن السفير الياباني جهود الأردن في مساعدة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، مبينا أن اليابان قدمت الدعم لعدد من المشاريع تم الانتهاء منها عام 2015، وقدمت منحة إضافية لهذا المشروع بهدف تعزيز التزويد المائي في مناطق حوارة والصريح.

وبين السفير أهمية هذا المشروع في تطوير البنية التحتية خاصة في ظل التغييرات المناخية كمبادرة لربط المناخ واللاجئين وفق توجهات الحكومة الأردنية، مؤكدا حرص اليابان على الالتزام بتمكين الأردن في مواجهة الظروف الاستثنائية جراء موجات اللجوء السوري وتأمين وصول المياه للمواطنين.

بدوره، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع محمد عثمان اكرم، إن المشروع يخدم نحو 90 ألف شخص بما في ذلك اللاجئون في المجتمعات المستضيفة وجار العمل لاستكمال الأعمال النهائية الذي تضمن 250 كم من الخطوط و4500 وصلة منزلية، مؤكدا التزام المكتب باستمرار الدعم لتحسين الواقع المائي.

وثمن رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، دور وزارة المياه والري -سلطة المياه والحكومة اليابانية في إنجاز المشروع، متطلعا إلى حشد الدعم اللازم لتخفيف أعباء اللجوء عن مناطق الشمال.

ويشمل المشروع الذي نفذ من قبل مقاولين محليين أردنيين مشاريع شبكات مياه حوارة بقيمة 3,4 مليون دولار، ومشروع شبكات مياه الصريح بقيمة 4,5 مليون دولار، وتنفيذ وصلات منزلية لمناطق حوارة بقيمة 1,9 مليون دولار، ومشروع وصلات منزلية لمناطق الصريح بقيمة 1,8 مليون دولار.

كما يشمل المشروع تنفيذ شبكات في مناطق إضافية LOT1 بقيمة 2,4 مليون دولار وLOT2 بقيمة 1,2 مليون دولار، والتي سيتم استكمال العمل فيها بداية حزيران من العام المقبل.

وحضر الافتتاح الممثل العام لمكتب الوكالة اليابانية جايكا جونجي واكي، وأمين عام سلطة المياه المهندس رامي أبو رواق، ورئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني.

-- (بترا)

أ غ /م ف/ف ق

17/10/2023 15:43:31