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الجامعة العربية تحذر من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة

10/17/2023 2:33:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 17 تشرين الأول (بترا)- بحث لأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، الوضع الإنساني في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وحذر أبو الغيط خلال اللقاء الذي عقد عبر "فيديو كونفرانس"، من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وشدد على أن الأولوية العاجلة الآن هي إدخال المساعدات إلى غزة، والضغط على إسرائيل لفتح ممر إنساني لهذا الغرض، والامتناع عن استهداف معبر رفح كما فعلت في السابق أكثر من مرة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن الجانبين اتفقا على أن الأولوية الآن هي فتح خط إمداد إنساني إلى داخل غزة بما يضمن إدخال الماء والطعام والوقود.
وأضاف "أن المسؤولية في هذه الجرائم اليومية لا تقع على إسرائيل وحدها، وإنما على المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ لقوانين الحرب، والمذابح التي تُرتكب بحق الأبرياء".
--(بترا)
ن ا/ ن ح/رق
17/10/2023 15:39:22

MENAFN17102023000117011021ID1107259707

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