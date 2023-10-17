الجامعة العربية تحذر من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 17 تشرين الأول (بترا)- بحث لأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، الوضع الإنساني في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وحذر أبو الغيط خلال اللقاء الذي عقد عبر "فيديو كونفرانس"، من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وشدد على أن الأولوية العاجلة الآن هي إدخال المساعدات إلى غزة، والضغط على إسرائيل لفتح ممر إنساني لهذا الغرض، والامتناع عن استهداف معبر رفح كما فعلت في السابق أكثر من مرة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن الجانبين اتفقا على أن الأولوية الآن هي فتح خط إمداد إنساني إلى داخل غزة بما يضمن إدخال الماء والطعام والوقود.
وأضاف "أن المسؤولية في هذه الجرائم اليومية لا تقع على إسرائيل وحدها، وإنما على المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ لقوانين الحرب، والمذابح التي تُرتكب بحق الأبرياء".
--(بترا)
ن ا/ ن ح/رق
17/10/2023 15:39:22
MENAFN17102023000117011021ID1107259707
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