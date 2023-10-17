قصف إسرائيلي لمنطقة علما الشعب اللبنانية يودي بحياة 4 أشخاص

قصف إسرائيلي لمنطقة علما الشعب اللبنانية يودي بحياة 4 أشخاص
التاريخ
10/17/2023 2:33:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 17 تشرين الأول( بترا)- قال الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن فرقه نقلت 4 أشخاص من منطقة علما الشعب الحدودية، قضوا خلال قصف إسرائيلي للمنطقة.
--(بترا)
ف ج/ف م
17/10/2023 15:33:53
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