مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان17 تشرين الأول (بترا)- أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.41 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2439.

وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول نحو 4.4 مليون سهم، موزعة على 2230 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.2 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 14 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة أخرى.

--(بترا)

رش/رق

17/10/2023 15:24:36