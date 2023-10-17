وزيرة الثقافة تتفقد مشروعي صافي كرافت وكتشن في الأغوار الجنوبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 17 تشرين الأول (بترا) محمد العساسفة- تفقدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، مشروعي صافي كرافت، وصافي كتشن.
واطلعت الوزيرة خلال الجولة على إنجازات مشروعي صافي كرافت المنفذ من جمعية سيدات غور الصافي الثقافية، وصافي كتشن المنفذ من الشاب عبد الجواد العشيبات، اللذين وفرا عددا من فرص عمل لسيدات في الأغوار الجنوبية.
وقالت النجار، إن قصص النجاح التي نراها اليوم نتيجة جهود نساء يعملن جاهدات لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأسرهن.
وأكدت جاهزية الوزارة لدعم منتجات هذه المشاريع، باعتبارها صناعة وطنية ثقافية من خلال إطلاق منصة إعلامية لتمكين أصحابها من تسويق منتجاتهم محليا وعالميا.
بدورها، قالت رئيسة جمعية سيدات لواء الأغوار الجنوبية، نوفة النواصرة، إن مشروع كرافت لصناعة النيلة ساعد السيدات في لواء الأغوار الجنوبية على تحسين مستوى أسرهن المعيشي، لافتة إلى أن سيدات الأغوار الجنوبية شاركن في فعاليات في دول أوروبية لصناعة النيلة، وحظين بدعم واهتمام كبير لمهاراتهن الكبيرة في هذا المجال.
وأضافت أن نبتة النيلة موجودة منذ آلاف السنين خصوصا في منطقة الأغوار الجنوبية، وأن الجمعية تعمل جاهدة على إحياء زراعتها بطريقة منظمة لتصل إلى جميع أنحاء العالم.
من جهته، قال العشيبات، إن مشروع "صافي كتش" مشروع ريادي لاقى نجاحا كبيرا، وارتاده زوار من داخل المملكة وخارجها، مؤكدا أن المشروع أسهم في تنشيط الحركة السياحية في الأغوار الجنوبية باعتباره مسارا سياحيا وثقافيا وتراثيا.
ودار خلال الجولة التي شارك فيها متصرف اللواء وائل الشرفاء، ومديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، نقاش موسع حول توثيق المسارات الثقافية والسياحية بالتعاون مع وزارة السياحة، وتفعيل الحركة الثقافية والتراثية والسياحية.
--(بترا)
م ع/ ن ح/رق
17/10/2023 15:18:50
MENAFN17102023000117011021ID1107259704
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