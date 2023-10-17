وزيرة الثقافة تتفقد مشروعي صافي كرافت وكتشن في الأغوار الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 17 تشرين الأول (بترا) محمد العساسفة- تفقدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، مشروعي صافي كرافت، وصافي كتشن.

واطلعت الوزيرة خلال الجولة على إنجازات مشروعي صافي كرافت المنفذ من جمعية سيدات غور الصافي الثقافية، وصافي كتشن المنفذ من الشاب عبد الجواد العشيبات، اللذين وفرا عددا من فرص عمل لسيدات في الأغوار الجنوبية.

وقالت النجار، إن قصص النجاح التي نراها اليوم نتيجة جهود نساء يعملن جاهدات لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأسرهن.

وأكدت جاهزية الوزارة لدعم منتجات هذه المشاريع، باعتبارها صناعة وطنية ثقافية من خلال إطلاق منصة إعلامية لتمكين أصحابها من تسويق منتجاتهم محليا وعالميا.

بدورها، قالت رئيسة جمعية سيدات لواء الأغوار الجنوبية، نوفة النواصرة، إن مشروع كرافت لصناعة النيلة ساعد السيدات في لواء الأغوار الجنوبية على تحسين مستوى أسرهن المعيشي، لافتة إلى أن سيدات الأغوار الجنوبية شاركن في فعاليات في دول أوروبية لصناعة النيلة، وحظين بدعم واهتمام كبير لمهاراتهن الكبيرة في هذا المجال.

وأضافت أن نبتة النيلة موجودة منذ آلاف السنين خصوصا في منطقة الأغوار الجنوبية، وأن الجمعية تعمل جاهدة على إحياء زراعتها بطريقة منظمة لتصل إلى جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال العشيبات، إن مشروع "صافي كتش" مشروع ريادي لاقى نجاحا كبيرا، وارتاده زوار من داخل المملكة وخارجها، مؤكدا أن المشروع أسهم في تنشيط الحركة السياحية في الأغوار الجنوبية باعتباره مسارا سياحيا وثقافيا وتراثيا.

ودار خلال الجولة التي شارك فيها متصرف اللواء وائل الشرفاء، ومديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، نقاش موسع حول توثيق المسارات الثقافية والسياحية بالتعاون مع وزارة السياحة، وتفعيل الحركة الثقافية والتراثية والسياحية.

--(بترا)

م ع/ ن ح/رق

17/10/2023 15:18:50