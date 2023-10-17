منتخب باكستان ينضم لمجموعة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- انضم منتخب باكستان لكرة القدم، إلى مجموعة المنتخب الوطني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026، وكاس آسيا في السعودية 2027.

وانضم منتخب باكستان للمجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان.

وجاء التحاق منتخب باكستان بالمجموعة الثانية، بعد تأهله اليوم الثلاثاء، بفوزه على منتخب كمبوديا بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في تصفيات كاس العالم يوم 16 الشهر المقبل، بلقاء منتخب طاجكستان.

--(بترا)

خ خ/ ف م

17/10/2023 15:15:48