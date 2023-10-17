منتخب باكستان ينضم لمجموعة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم

منتخب باكستان ينضم لمجموعة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم
التاريخ
10/17/2023 2:33:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- انضم منتخب باكستان لكرة القدم، إلى مجموعة المنتخب الوطني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026، وكاس آسيا في السعودية 2027.
وانضم منتخب باكستان للمجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان.
وجاء التحاق منتخب باكستان بالمجموعة الثانية، بعد تأهله اليوم الثلاثاء، بفوزه على منتخب كمبوديا بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في تصفيات كاس العالم يوم 16 الشهر المقبل، بلقاء منتخب طاجكستان.
--(بترا)
خ خ/ ف م
17/10/2023 15:15:48
MENAFN17102023000117011021ID1107259703
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