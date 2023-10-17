الشركات الصغيرة والمستقلة في إسرائيل توشك على الانهيار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعلنت العديد من الشركات الصغيرة والمستقلة في إسرائيل انهيارها بعد توقف أعمالها بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن أصحاب هذه الشركات الذين يوظفون عشرات الآلاف من العمال أصبحوا غير قادرين على الإنفاق على مشاريعهم لانعدام الدخل رغم أن "مصلحة الضرائب الإسرائيلية" أخرت مدة تقديم التقارير.
وأشارت الى أن نسب التراجع في النشاط الاقتصادي بقطاعات الملابس والأحذية والأثاث والمشاتل والمطاعم تراوحت بين 55- 75 بالمئة، مبينة أن وزارة المالية الإسرائيلية تعكف على صياغة الخطوط العريضة لمنح جراء الأضرار التي لحقت بالقطاعات التجارية.
--(بترا)
ي م/ اح
17/10/2023 15:07:09
MENAFN17102023000117011021ID1107259702
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