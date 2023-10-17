الشركات الصغيرة والمستقلة في إسرائيل توشك على الانهيار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعلنت العديد من الشركات الصغيرة والمستقلة في إسرائيل انهيارها بعد توقف أعمالها بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن أصحاب هذه الشركات الذين يوظفون عشرات الآلاف من العمال أصبحوا غير قادرين على الإنفاق على مشاريعهم لانعدام الدخل رغم أن "مصلحة الضرائب الإسرائيلية" أخرت مدة تقديم التقارير.

وأشارت الى أن نسب التراجع في النشاط الاقتصادي بقطاعات الملابس والأحذية والأثاث والمشاتل والمطاعم تراوحت بين 55- 75 بالمئة، مبينة أن وزارة المالية الإسرائيلية تعكف على صياغة الخطوط العريضة لمنح جراء الأضرار التي لحقت بالقطاعات التجارية.

--(بترا)

ي م/ اح

17/10/2023 15:07:09

