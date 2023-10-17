رئيس النواب يبحث ونظيريه المصري والإماراتي حشد موقف برلماني داعم لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهوداً كبيرة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين، وقد بدأ سلسلة لقاءات في أوروبا لحشد موقف دولي لوقف الحرب، ورفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم، والدفع ببناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

حديث الصفدي جاء لدى اتصاله اليوم الثلاثاء برئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.

وأكد الصفدي أهمية تحشيد موقف برلماني عربي موحد داعم للأشقاء في قطاع غزة، ووقف الحرب التي يقوم بها الاحتلال، ممارساً فيها جرائم حرب بشعة.

وأجمع الصفدي وجبالي وغباش على أهمية توحيد الجهود العربية والضغط على المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والدفع قدماً بحل شامل وفق حل الدولتين يضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

م خ/ف ق

17/10/2023 15:14:15