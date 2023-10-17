رئيس النواب يبحث ونظيريه المصري والإماراتي حشد موقف برلماني داعم لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهوداً كبيرة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين، وقد بدأ سلسلة لقاءات في أوروبا لحشد موقف دولي لوقف الحرب، ورفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم، والدفع ببناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
حديث الصفدي جاء لدى اتصاله اليوم الثلاثاء برئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.
وأكد الصفدي أهمية تحشيد موقف برلماني عربي موحد داعم للأشقاء في قطاع غزة، ووقف الحرب التي يقوم بها الاحتلال، ممارساً فيها جرائم حرب بشعة.
وأجمع الصفدي وجبالي وغباش على أهمية توحيد الجهود العربية والضغط على المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والدفع قدماً بحل شامل وفق حل الدولتين يضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
م خ/ف ق
17/10/2023 15:14:15
MENAFN17102023000117011021ID1107259701
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