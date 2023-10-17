الأشغال : نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل طريق العارضة 70 بالمئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)-مؤمن الحوري-بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل طريق العارضة 70 بالمئة، ومن المنتظر إنهاء الأعمال بالمشروع في الربع الثاني من العام المقبل، أي قبل موعد تسليمه بعدة أسابيع.

وقال المهندس المشرف على المشروع، لوكالة الأنباء الأردنية، إن نسبة الإنجار بأعمال القطع بلغت نحو 98 بالمئة، في حين بلغت نسبة الإنجاز بأعمال الطمم 95 بالمئة، وبأعمال الباطون المتمثلة بالجدران الاستنادية ما نسبته 95 بالمئة حيث تبلغ مجموع اطوال الجدران في المشروع ذاته ما يقارب 5 كيلو مترات طولية.

وحول الأعمال الحالية في المشروع، بين الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان، الزميل عمر المحارمة، أنه تم البدء خلال الأسبوع الحالي بالأعمال الإسفلتية في المشروع، مشيراً الى ان الأجزاء التي تأخذ وقتا وجهدًا كبيرًا في العمل قاربت على الانتهاء وتم إنجازها بنسب عالية.

وقال المحارمة، إن الأعمال في المشروع تتمثل في إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن التي تم تجهيزها وتحويل السير إليها لغايات تنفيذ أعمال الطريق الرئيسي السلط - العارضة.

واضاف أن المشروع ذو أهمية عالية، حيث يربط بين طريقين رئيسيين يعتبران شريانا حيويا يربط العاصمة عمان ومحافظة البلقاء بمنطقة البحر الميت السياحية ومنطقة وادي الأردن الزراعية.

وتابع المحارمة أن المشروع استراتيجي مهم وحيوي من المنتظر أن يسهم في تعزيز الحركة السياحية والاستثمارية في المملكة بما ينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية ككل.

وكانت الوزارة قد هيأت تحويلة (حمرة الصحن)، والتي تم تجهيزها وتحويل السير إليها لغايات تنفيذ أعمال الطريق الرئيسي (السلط العارضة)، والتي تم إعادة إنشائها بمواصفات عالية واضعة بعين الاعتبار عناصر السلامة المرورية، للحفاض على سلامة مرتادي الطريق.

وبلغت تكلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية ومن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان.





--(بترا)





م ح/ف ق





17/10/2023 14:59:03