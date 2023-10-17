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الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر غزة بالكاد يكفي 5 أيام

10/17/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، "إن المخزونات الغذائية داخل المتاجر في غزة تكفي لأقل من بضعة أيام، وربما أربعة أو خمسة أيام".
وحذر البرنامج التابع للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع.
--(بترا)
رصد/ي ف/رق
17/10/2023 14:57:24

MENAFN17102023000117011021ID1107259699

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