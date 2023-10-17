الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر غزة بالكاد يكفي 5 أيام

الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر غزة بالكاد يكفي 5 أيام
التاريخ
10/17/2023 2:33:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، "إن المخزونات الغذائية داخل المتاجر في غزة تكفي لأقل من بضعة أيام، وربما أربعة أو خمسة أيام".
وحذر البرنامج التابع للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع.
--(بترا)
رصد/ي ف/رق
17/10/2023 14:57:24
MENAFN17102023000117011021ID1107259699
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