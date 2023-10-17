الطاقة تنفذ مشروع استبدال وحدات الإنارة في إقليم الوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- نفذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أعمال استبدال وحدات الإنارة في بلديات محافظة مادبا، وبنسبة 100 بالمئة.
وقال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني، خلال جولة تفقدية للمشروع، اليوم الثلاثاء، شملت محافظات إقليم الوسط، إنه جرى استبدال وتركيب 164510 وحدات إنارة، توزعت على بلديات مادبا بواقع 12 ألف، وذيبان 1800، و1650 في لب ومليح، و1000 لجبل بني حميدة، لافتا إلى أن المشروع ينفذ من قبل شركة بترا سولار.
وأضاف أن أعمال مشروع الإنارة مستمرة في عمان والزرقاء والبلقاء، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 40 بالمئة في هذه المحافظات.
وأشار إلى أن الوحدات المستخدمة في المشروع مصنعة محليا وتمتاز بجودة ومواصفات فنية عالية، ومصممة وفقا للمعايير المعتمدة من الجمعية العلمية الملكية من حيث قدرات وحدات الإنارة بما يتناسب مع سعة الشوارع وبما يحقق أعلى مستوى للإنارة الليلية لخدمة الحركة المرورية والمواطنين.
وأوضح المومني أنه يمكن توسيع استخدامات وحدات الإنارة للاستفادة منها لأغراض المدن الذكية مستقبلا كونها مجهزة لتركيب تطبيقات ذكية للتحكم بشدة الإنارة، إلى جانب استخدامها لتقوية شبكات الاتصالات والأنترنت.
يشار إلى أن مشروع استبدال وحدات الإنارة في بلديات المملكة، تنفذه وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع شركات توزيع الكهرباء ضمن مناطق الامتياز وبكلفة مقدارها 70 مليون دينار تتحمل وزارة الطاقة نصف تكلفة المشروع بواقع 5 ملايين دينار سنويا من فلس الريف ولـ7 سنوات.
ويوفر المشروع 60 بالمئة من كلفة استهلاك الكهرباء على فاتورة الطاقة للبلديات، ورفع مستوى الإنارة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.
--(بترا)
م ف/م ف
17/10/2023 14:37:44
MENAFN17102023000117011021ID1107259697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.