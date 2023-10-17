الطاقة تنفذ مشروع استبدال وحدات الإنارة في إقليم الوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- نفذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أعمال استبدال وحدات الإنارة في بلديات محافظة مادبا، وبنسبة 100 بالمئة.

وقال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني، خلال جولة تفقدية للمشروع، اليوم الثلاثاء، شملت محافظات إقليم الوسط، إنه جرى استبدال وتركيب 164510 وحدات إنارة، توزعت على بلديات مادبا بواقع 12 ألف، وذيبان 1800، و1650 في لب ومليح، و1000 لجبل بني حميدة، لافتا إلى أن المشروع ينفذ من قبل شركة بترا سولار.

وأضاف أن أعمال مشروع الإنارة مستمرة في عمان والزرقاء والبلقاء، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 40 بالمئة في هذه المحافظات.

وأشار إلى أن الوحدات المستخدمة في المشروع مصنعة محليا وتمتاز بجودة ومواصفات فنية عالية، ومصممة وفقا للمعايير المعتمدة من الجمعية العلمية الملكية من حيث قدرات وحدات الإنارة بما يتناسب مع سعة الشوارع وبما يحقق أعلى مستوى للإنارة الليلية لخدمة الحركة المرورية والمواطنين.

وأوضح المومني أنه يمكن توسيع استخدامات وحدات الإنارة للاستفادة منها لأغراض المدن الذكية مستقبلا كونها مجهزة لتركيب تطبيقات ذكية للتحكم بشدة الإنارة، إلى جانب استخدامها لتقوية شبكات الاتصالات والأنترنت.

يشار إلى أن مشروع استبدال وحدات الإنارة في بلديات المملكة، تنفذه وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع شركات توزيع الكهرباء ضمن مناطق الامتياز وبكلفة مقدارها 70 مليون دينار تتحمل وزارة الطاقة نصف تكلفة المشروع بواقع 5 ملايين دينار سنويا من فلس الريف ولـ7 سنوات.

ويوفر المشروع 60 بالمئة من كلفة استهلاك الكهرباء على فاتورة الطاقة للبلديات، ورفع مستوى الإنارة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

--(بترا)

م ف/م ف

17/10/2023 14:37:44