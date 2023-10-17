وزير خارجية تركيا: حان الوقت ليقر المجتمع الدولي دولة فلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 17 تشرين الأول (بترا)- قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ان بلاده "تواصل جهودها لمنع توسع الأعمال العسكرية وضرورة إيصال المساعدات لغزة بسرعة"، مشددا على "العمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان والبلدان الأخرى".
وأضاف في مؤتمر صحفي بعد محادثات اجراها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزبر الخارجية عبدالله بو حبيب" في بيروت اليوم الثلاثاء إن تركيا "أعلنت بشكل واضح تضامنها التام مع الموقف المصري بشأن ما يجري في غزة"، معتبرا انه "حان الوقت كي يتخذ المجتمع الدولي خطوة لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود العام 1967".
وأشار الى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيجتمعون غدا في جدة في المملكة العرببة السعودية لبحث الأوضاع في المنطقة.
--(بترا)
ف ج/اح
17/10/2023 14:30:00
MENAFN17102023000117011021ID1107259695
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