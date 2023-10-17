وزير خارجية تركيا: حان الوقت ليقر المجتمع الدولي دولة فلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 17 تشرين الأول (بترا)- قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ان بلاده "تواصل جهودها لمنع توسع الأعمال العسكرية وضرورة إيصال المساعدات لغزة بسرعة"، مشددا على "العمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان والبلدان الأخرى".

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد محادثات اجراها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزبر الخارجية عبدالله بو حبيب" في بيروت اليوم الثلاثاء إن تركيا "أعلنت بشكل واضح تضامنها التام مع الموقف المصري بشأن ما يجري في غزة"، معتبرا انه "حان الوقت كي يتخذ المجتمع الدولي خطوة لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود العام 1967".

وأشار الى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيجتمعون غدا في جدة في المملكة العرببة السعودية لبحث الأوضاع في المنطقة.

--(بترا)

ف ج/اح

17/10/2023 14:30:00