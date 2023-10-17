المعايعة: جولة الملك الأوروبية تُشخص حجم المأساة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور، عبدالرحيم المعايعة، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل، لاتخاذ مواقف مساندة للحق الفلسطيني، والدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكد المعايعة، لدى لقائه في مكتبه بدار المجلس، اليوم الثلاثاء، السفير الأذربيجاني لدى عمان، ايلدار سليموف، أهمية الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد الدعم الدولي لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن جولة جلالة الملك إلى أوروبا تكتسب أهمية كبيرة، كونها تشخص حجم المأساة في غزة، ومخاطر استمرار الحرب والتصعيد، وتحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة جراء نقص الغذاء والمياه والدواء والكهرباء.

وشدد المعايعة والسفير الأذري على ضرورة دعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده الرامية لوقف العدوان على الفلسطينيين، مشيرين إلى ضرورة احترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم.

وأكدا أهمية دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لافتين إلى ضرورة حشد الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز العلاقات البرلمانية، وتنسيق الجهود والمواقف بين البرلمانين الأردني والأذري، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

--(بترا)





م خ/م ف/رق

17/10/2023 14:20:39