بحث التعاون بين مستشفى الملك المؤسس وغرفة تجارة الرمثا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 17 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الدكتور خلدون بشايرة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع، وعدد من أعضاء المجلس، سبل التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقية معالجة.
وقدم البشايرة نبذةً عن المُستشفى والخدمات التي يقدمها وآلية سير العمل، مشيدا بجهود الغرفة للنهوض بالمستوى الخدمي المقدم للمستفيدين من التجار وعائلاتهم.
من جهته، قال الضايع إن الاتفاقية أتاحت منح خصم للتجار إضافة إلى توسيع بنودها للذين يستفيدون من خدمات المستشفى، مشيدا بإدارة المستشفى على الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية ذات الجودة المميزة.
--(بترا)
ب و/م ف/رق
17/10/2023 14:05:39
MENAFN17102023000117011021ID1107259693
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