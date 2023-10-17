Tuesday, 17 October 2023 11:28 GMT

بحث التعاون بين مستشفى الملك المؤسس وغرفة تجارة الرمثا

10/17/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 17 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الدكتور خلدون بشايرة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع، وعدد من أعضاء المجلس، سبل التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقية معالجة.
وقدم البشايرة نبذةً عن المُستشفى والخدمات التي يقدمها وآلية سير العمل، مشيدا بجهود الغرفة للنهوض بالمستوى الخدمي المقدم للمستفيدين من التجار وعائلاتهم.
من جهته، قال الضايع إن الاتفاقية أتاحت منح خصم للتجار إضافة إلى توسيع بنودها للذين يستفيدون من خدمات المستشفى، مشيدا بإدارة المستشفى على الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية ذات الجودة المميزة.
--(بترا)
ب و/م ف/رق
17/10/2023 14:05:39

MENAFN17102023000117011021ID1107259693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث