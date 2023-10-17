بحث التعاون بين مستشفى الملك المؤسس وغرفة تجارة الرمثا

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 17 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الدكتور خلدون بشايرة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع، وعدد من أعضاء المجلس، سبل التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقية معالجة.

وقدم البشايرة نبذةً عن المُستشفى والخدمات التي يقدمها وآلية سير العمل، مشيدا بجهود الغرفة للنهوض بالمستوى الخدمي المقدم للمستفيدين من التجار وعائلاتهم.

من جهته، قال الضايع إن الاتفاقية أتاحت منح خصم للتجار إضافة إلى توسيع بنودها للذين يستفيدون من خدمات المستشفى، مشيدا بإدارة المستشفى على الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية ذات الجودة المميزة.

--(بترا)

ب و/م ف/رق

17/10/2023 14:05:39